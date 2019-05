Niemożliwe stało się możliwe! Piast Gliwice mistrzem Polski

Drugi mecz z rzędu wygrał w LOTTO Ekstraklasie Piast Gliwice. Po efektownym zwycięstwie z Lechem 4:0, w piątek pokonał na wyjeździe Arkę Gdynia 2:1. Zobaczcie, co przed kamerami Eurosportu powiedział trener gliwiczan Waldemar Fornalik.

W ciągu 12 miesięcy Piast przeszedł nieprawdopodobną metamorfozę. Przed rokiem w ostatniej kolejce podopieczni byłego selekcjonera Waldemara Fornalika walczyli o utrzymanie. Tym razem bili się o mistrza, a na dodatek przed ostatnią kolejką byli panami swojego losu. Do przypieczętowania tytułu, bez sprawdzania wyniku równolegle rozgrywanego meczu w Warszawie, wystarczyło wygrać z grającym o pietruszkę Lechem.

Wielkie emocje na finiszu ekstraklasy. Ambitne cele pięciu drużyn Piłkarze Piasta... czytaj dalej » Co prawda przyjezdni odgrażali się, że postarają się zagrać Piastowi na nosie, ale nic takiego nie miało miejsca.

Serca gliwickich kibiców mocniej biły mniej więcej przez 10 minut, kiedy w Warszawie Legia prowadziła z Zagłębiem 1:0. Przy remisowym wyniku Piasta oznaczało to tytuł dla drużyny z Łazienkowskiej, bowiem to Legia zakończyła wyżej rundę zasadniczą.

Lechici nie zrobili większej krzywdy niż legioniści. Chęci "Kolejorza" rozbiły się o słupek, w który w 30. minucie trafiła piłka po uderzeniu głową niebezpiecznego przy stałych fragmentach Nikoli Vujadinovicia. Kilka minut później interwencją przy groźnym strzale Darko Jevticia błysnął Jakub Szmatuła, bohater niedawnego meczu z Jagiellonią Białystok, którym Piast utorował sobie drogę do mistrzostwa Polski.

"Jakub Szmatuła! Jakub Szmatuła!" - niosło się po trybunach stadionu przy Okrzei. Doping był donośny, bo stadion Piasta pękał w szwach. Po raz pierwszy w historii udało się go zapełnić do ostatniego miejsca. Humory w Gliwicach dopisywały, tym bardziej że Piast prowadził już wtedy 1:0.

Kluczowy moment meczu, a zarazem walki o mistrzostwo Polski, miał miejsce w 26. minucie. Piłka ze środka pola powędrowała leniwie w kierunku bramki Lecha, a nie zrozumieli się Rafał Janicki z Matosem Putnockym. Obrońca "Kolejorza" tak nieporadnie zostawił piłkę partnerowi z bramki, że przejął ją Piotr Parzyszek i strzelił na "pustaka". Putnocky niepotrzebnie wybiegł z bramki.

Najłatwiejszy gol w karierze

- Najłatwiejszy gol w karierze? - dopytywał w drodze do szatni reporter Canal+. - No chyba tak, ale to trudny mecz, trudne warunki. W drugiej połowie musimy coś zmienić - tonował nastroje Parzyszek, który nie dawał po sobie znać szczęścia.

Szalony finisz grupy spadkowej ekstraklasy Piłkarze Wisły... czytaj dalej » Bo w przerwie gliwiczanie mogli być już względnie spokojni o losy mistrzostwa. Katastrofę sprowadziłyby na nich dopiero dwa gole, jeden w Gliwicach dla Lecha i jeden w Warszawie.

Na dobrą sprawę świętowanie na Górnym Śląsku rozpoczęło się już w 58. minucie, kiedy do Gliwic dotarła wiadomość o bramce w Warszawie - na 2:1 dla Zagłębia. Na stadionie rozpoczęła się fiesta, która trwała już do końca.

Owacja na stojąco

Sielanka z trybun przeniosła się na murawę, bo w drugiej połowie piłkarze obu drużyn ograniczali się głównie do kurtuazyjnej walki w środku boiska. Lech zgodnie z zapowiedziami trenera Dariusza Żurawia starał się o sprawienie niespodzianki, jednak im bliżej było do końca, tym te ambicje były mniejsze.

Najwięcej emocji wzbudziło w 71. minucie zejście bohatera tego popołudnia Piotra Parzyszka, któremu kibice zgotowali owację na stojąco.

Piast Gliwice mistrzem Polski, Legia Warszawa wicemistrzem, podium ekstraklasy w sezonie 2018/19 uzupełniła Lechia Gdańsk. Do europejskich pucharów zakwalifikowała się jeszcze czwarta Cracovia, która skorzystała na tym, że Lechia zdobyła wcześniej Puchar Polski.

Piast Gliwice - Lech Poznań 1:0 (1:0)

Gol: Piotr Parzyszek (27.)

Piast Gliwice: Jakub Szmatuła - Marcin Pietrowski, Jakub Czerwiński, Aleksandar Sedlar, Mikkel Kirkeskov - Martin Konczkowski (79. Tomasz Jodłowiec), Tom Hateley, Joel Valencia, Patryk Dziczek, Jorge Felix (90. Gerard Badia) - Piotr Parzyszek (71. Michal Papadopulos).



Lech Poznań: Matus Putnocky - Marcin Wasielewski, Rafał Janicki, Nikola Vujadinović, Piotr Tomasik - Maciej Makuszewski, Mateusz Skrzypczak (78. Filip Marchwiński), Darko Jevtić, Maciej Gajos, Wołodymyr Kostewycz (66. Tymoteusz Klupś) - Krzysztof Kołodziej (63. Kamil Jóźwiak).