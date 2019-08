Fatalna diagnoza w Gliwicach. Mistrz Polski do końca roku bez lidera

25.07 | Rolleroaster w Gliwicach. Piast przegrywał z FC Riga 0:1, by potem prowadzić 3:1. Ostatecznie skończyło się ich wygraną 3:2.

- Kuba nieszczęśliwie zderzył się z naszym bramkarzem i wyglądało to poważnie - mówił jeszcze przed postawieniem diagnozy zmartwiony trener mistrza Polski Waldemar Fornalik. Sobolewski nie pomógł. Mistrz za mocny na Wisłę Płock Piast Gliwice... czytaj dalej »

Wypadają kolejni

Ostoja gliwickiej defensywy w poniedziałek poleciała do Barcelony na konsultacje medyczne. Jak się okazało, 28-latek doznał kontaktowego urazu kolana ze zwichnięciem rzepki. Podjęto decyzję o zabiegu operacyjnym. - Liczymy, że szybko wróci do gry, ale minimalny okres przerwy to około cztery miesiące - ocenił klubowy fizjoterapeuta Grzegorz Biliński.

Twardo grający stoper wypadł ze składu przed ostatnim ligowym meczem z Wisłą Płock, który gliwiczanie u siebie wygrali 1:0. W tym spotkaniu z powodu kontuzji zabrakło w drużynie Piasta sześciu graczy. Już wcześniej było wiadomo, że długo potrwa absencja hiszpańskiego napastnika Daniego Aquino po operacji pachwiny. Mniej groźnych urazów nabawili się Aleksander Jagiełło, Martin Konczkowski, Patryk Dziczek i Marcin Pietrowski.

Trener Fornalik przyznał, że taka plaga problemów zdrowotnych mogła być efektem dużej liczby meczów rozegranych przez jego zespół na początku sezonu. Gliwiczanie oprócz pięciu spotkań w ekstraklasie mają za sobą mecz o Superpuchar Polski z Lechią Gdańsk oraz cztery starcia w europejskich pucharach.

W trybie awaryjnym

Lukę po Czerwińskim spróbuje zapełnić Piotr Malarczyk. 28-letni obrońca w środę podpisał z Piastem dwuletni kontrakt.

- Ostatnie dni były dynamiczne, ale bardzo się cieszę, że wszystko skończyło się podpisaniem kontraktu z mistrzem Polski. Wcześniej zadzwonił do mnie trener Fornalik i powiedział, że chce mnie w swojej drużynie. Odczułem, że klubowi na mnie zależy i myślę, że to było kluczowe - powiedział po podpisaniu kontraktu wychowanek Korony Kielce, cytowany w komunikacie Piasta.





Przyznał, że po nieudanych sportowo miesiącach chce się szybko zaaklimatyzować w nowym zespole.

- Patrzymy na ten transfer z optymizmem. Piotr to doświadczony zawodnik, który w naszej lidze rozegrał prawie 200 spotkań. Jest solidnym obrońcą, który dobrze czuje się w powietrzu i jest groźny przy stałych fragmentach gry. Wierzymy, że szybko zaprezentuje swoje walory i nam pomoże, szczególnie po sytuacji, w której straciliśmy Jakuba - ocenił dyrektor sportowy Piasta Bogdan Wilk.

Stawiają na nowych

Malarczyk jest ósmym nowym graczem zatrudnionym przez mistrza Polski latem. Wcześniej gliwiczanie pozyskali słowackiego obrońcę Tomasa Huka z DAC Dunajska Streda, pomocników Sebastiana Milewskiego z Zagłębia Sosnowiec i Słowaka Jakuba Holubka z MSK Żylina, który może grać też jako lewy defensor, bramkarza Patryka Królczyka, wspomnianego napastnika Aquino, obrońcę Bartosza Rymaniaka z kieleckiej Korony, a 20-letni napastnik Dominik Steczyk został na rok wypożyczony z niemieckiego FC Nuernberg.

Po pięciu kolejkach gliwiczanie zajmują piąte miejsce w tabeli ekstraklasy z dorobkiem ośmiu punktów.