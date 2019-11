Piast nie wypuścił zwycięstwa. Jagiellonia nie poszła za ciosem

W końcówce ubiegłego sezonu w meczu grupy mistrzowskiej Piast w dramatycznych okolicznościach pokonał Jagiellonię 2:1. W ostatnich minutach najpierw białostoczanie doprowadzili wtedy do remisu (strzał z karnego Jesusa Imaza). Potem Tomasz Jodłowiec wyprowadził gliwiczan na prowadzenie, a za chwilę jedenastki nie wykorzystał Imaz i trzy punkty zostały w Gliwicach. Po tym zwycięstwie Piast został liderem, a na koniec sezonu świętował mistrzostwo kraju.



Trener Jagiellonii Ireneusz Mamrot zapewniał, że nie wraca pamięcią do tamtego spotkania. - W stu procentach skupiamy się na rywalizacji sportowej, bez jakichkolwiek podtekstów. Do Gliwic jedziemy po trzy punkty - zapowiadał.

VAR w akcji

W piątkowy wieczór takich emocji jak wiosną nie było. W 7. minucie z dystansu uderzył Tom Hateley. Piłka odbiła się od obrońcy gości Ivana Runje i trafiła do Jorge Feliksa. Napastnik Piasta z okazji skorzystał, choć jego gol początkowo nie został uznany. Sędzia Tomasz Musiał pokazał pozycję spaloną, ale od razu zaczął konsultować swoją decyzję z arbitrami VAR, którzy poinformowali, że Hiszpan nie złamał przepisów.



W minucie 25. było już 2:0. Hatley podał do Gerarda Badii, a ten nie dał szans Damianowi Węglarzowi.



Jagiellonia nie potrafiła odpowiedzieć. Runje po dośrodkowaniu z rzutu wolnego strzelił głową niecelnie. A Piast, kontrolujący wydarzenia na boisku, mógł przed końcem dobić rywala. Piotr Parzyszek nie trafił jednak z bliskiej odległości.

Źródło: PAP/Andrzej Grygiel Gerard Badia (z lewej) i Ivan Runje

Imaz i Felix najskuteczniejsi

Ale to, co nie udało się gościom w pierwszej połowie, udało się na początku drugiej. Dość niespodziewanie gola po asyście Martina Kostala wbił Imaz i awansował na pozycję lidera w klasyfikacji strzelców. A Kostal, który w trakcie gry doznał kontuzji, został zaraz zastąpiony przez Bartosza Bidę.



Jagiellonia nie poszła za ciosem. W ataku bezradny był 21-letni Patryk Klimala, który trafiał w trzech poprzednich spotkaniach (łącznie zdobył cztery bramki).



Piast ustalił wynik na 3:1 w 76. minucie za sprawą Feliksa. W ten sposób Hiszpan zrównał się z Imazem wśród najskuteczniejszych piłkarzy rozgrywek - obaj mają po dziewięć goli.



Mistrzowie Polski wspięli się na pierwsze miejsce w tabeli - 28 pkt. Mogące ich z niego strącić Legia i Cracovia mecze rozegrają w sobotę. Jagiellonia jest siódma - 23 pkt.

Piast Gliwice - Jagiellonia Białystok 3:1 (2:0)

Bramki: 1:0 Jorge Felix (7.), 2:0 Gerard Badia (25.), 2:1 Jesus Imaz (50.), 3:1 Jorge Felix (76.).

Żółta kartka - Piast Gliwice: Sebastian Milewski, Uros Korun. Jagiellonia Białystok: Bartosz Kwiecień, Bartosz Bida, Oleg Horin. Czerwona kartka za drugą żółtą - Jagiellonia Białystok: Bartosz Bida (88).



Piast: Frantisek Plach - Bartosz Rymaniak, Uros Korun, Piotr Malarczyk, Mikkel Kirkeskov - Sebastian Milewski (82. Dominik Steczyk), Patryk Sokołowski, Tom Hateley, Jorge Felix, Gerard Badia (90. Martin Konczkowski) - Piotr Parzyszek (57. Patryk Tuszyński).

Jagiellonia: Damian Węglarz - Jakub Wójcicki, Ivan Runje, Zoran Arsenić, Bodvar Bodvarsson - Juan Camara, Martin Pospisil (58. Oleg Horin), Bartosz Kwiecień, Jesus Imaz, Martin Kostal (51. Bartosz Bida) - Patryk Klimala (77. Ognjen Mudrinski).