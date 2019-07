Fornalik uczula przed FC Riga. "Wielu już widzi nas w kolejnej rundzie"

Komentarze z polskiego Twittera po porażce Piasta Gliwice z BATE i odpadnięciu z eliminacji do Ligi Mistrzów.

10.07 - W pierwszym spotkaniu 1. rundy kwalfikacji do Ligi Mistrzów BATE Borysów podejmowało Piasta Gliwice.

Gliwiczanie trafili do rozgrywek Ligi Europy po odpadnięciu w I rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów. W pierwszym spotkaniu zremisowali na wyjeździe z BATE Borysów 1:1, a następnie przegrali u siebie 1:2.

Pierwsze starcie z Łotyszami piłkarze Fornalika rozegrają na swoim stadionie. - Niektórzy zawodnicy są poobijani. Nie będę wymieniał ich z imienia i nazwiska, ale ci, którzy doznali lekkich urazów powinni być w czwartek gotowi w 100 procentach do gry. Jedynym problemem jest poważny uraz Dani Aquino. Dziś lub w czwartek będzie przeprowadzone badanie rezonansem magnetycznym. Wtedy będziemy wiedzieli jak to jest poważne - powiedział opiekun gliwiczan podczas środowej konferencji prasowej.

"Niewygodny przeciwnik"

Jego zdaniem złudnym może być stawianie Piasta w roli zdecydowanego faworyta dwumeczu Łotyszami. - Wielu już widzi naszą drużynę w kolejnej rundzie. Ja jednak uczulam zawodników, że jest to niewygodny przeciwnik - zauważył. Podkreślił, że Łotysze dobrze grają w defensywie, świetnie rozgrywają stałe fragmenty gry.

Podobnie jak mistrz Polski, Łotysze także mają za sobą nieudaną walką w I rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów. Dwa razy zremisowali bezbramkowo z irlandzkim Dundalk FC, zaś w konkursie rzutów karnych, który zakończył drugie starcie przegrali 4-5.

Zdaniem Fornalika jego podopieczni muszą wyjść na murawę bardzo skoncentrowani i zagrać tak, jakby to był najważniejszy pojedynek sezonu. - To, że gramy pierwszy mecz u siebie zdeterminuje naszą taktykę. Nie chcemy odejść od ładnej gry. Mamy wypracowany swój styl gry i nie możemy zejść z tej drogi. Jednak musimy być bardziej skuteczni. Myślę, że nie będziemy czekać na przeciwnika - dodał trener.

Gra ma iść w parze z wynikiem

W zremisowanym 1:1 meczu ligowym z Lechem Poznań nie zagrał Jakub Czerwiński. Sztab medyczny Piasta zadecydował wówczas, że lepiej nie ryzykować jego gry, ze względu na drobny uraz. Na pewno będzie gotowy do występu w czwartek.

- Weryfikują się nasze marzenia, cele. Dużo ludzi chwaliło nas po meczach z BATE czy Lechem, za dobrą i ładną dla oka grę. Nie miało to przełożenia na wyniki. Jutro będziemy chcieli powtórzyć naszą postawę ze spotkań z drużyną z Białorusi, zdominować przeciwnika, ale i przełożyć to na rezultat - powiedział obrońca mistrza Polski.



Początek meczu Piast - FC Riga w czwartek o godzinie 20. Rewanż odbędzie się w Rydze pierwszego sierpnia.