Łotysze liczą na kontry. "Nie możemy dyktować tempa gry"

- Widziałem kilka spotkań gliwiczan, w tym dwumecz z BATE Borysów. Moim zdaniem, biorąc pod uwagę tylko aspekt piłkarski, to byli lepsi od drużyny z Białorusi. W Piaście są dobrzy piłkarze, ale na pewno nie poddamy się bez walki - powiedział Konevs podczas środowej konferencji prasowej.

Podobnie jak mistrz Polski, Łotysze także mają za sobą nieudaną walką w I rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów. Dwa razy zremisowali bezbramkowo z irlandzkim Dundalk FC, zaś w konkursie rzutów karnych, który zakończył drugi pojedynek przegrali 4-5.

- Jesteśmy drużyną, która nie ma za dużego doświadczenia. Dlatego graliśmy defensywnie, starając się wyprowadzać kontrataki. Zdajemy sobie sprawę, że nie możemy dyktować tempa gry. Dlatego musimy trzymać się takiego stylu - dodał opiekun FC Riga. Mógł być Rosenborg, będzie FC Riga. Piast powalczy o fazę grupową Ligi Europy Osiem minut... czytaj dalej »

Starzy znajomi

W kadrze łotewskiego zespołu jest kilku zawodników z przeszłością w polskiej ekstraklasie, chociażby urodzony we Wrocławiu Kamil Biliński (występował w Śląsku, ale i Wiśle Płock) czy Deniss Rakels, którego do tej pory bardzo miło wspominają w Cracovii. Jest też inny były gracz Pasów, Aleksejs Visnakovs. Jednak opiekun drużyny z Łotwy nie prosił ich o radę przed meczem w Polsce, gdyż ich doświadczenia z gry nad Wisłą są zbyt odległe.



- Bodaj pięć czy sześć razy zagrałem na stadionie Piasta i nie zaliczyłem zwycięstwa. Gra tu się trudno. Gliwiczanie zawsze u siebie byli mocni. Wiemy jak ciężki nas mecz czeka. Pozytywem jest, że grając jeszcze w Polsce strzeliłem dwa gole przeciwko Piastowi. Zdajemy sobie sprawę, że jest to mistrz Polski i nie zdobył go wygrywając jedno spotkanie, tylko przez cały sezon prezentował dobrą formę. Nie trzeba tego ukrywać, to rywal jest faworytem czwartkowego meczu - powiedział Biliński.



Początek meczu Piast - FC Riga w czwartek o godz. 20.