Mógł być Rosenborg, będzie FC Riga. Piast powalczy o fazę grupową Ligi Europy

17 lipca 2019 - ta data przejdzie do historii polskiego futbolu Piłkarze Piasta... czytaj dalej » Od poprzedniego sezonu, po reformie UEFA, najlepszy polski zespół musi uporać się z czterema, a nie trzema jak wcześniej, rywalami, żeby zostać jednym z 32 uczestników fazy grupowej Champions League.

Po losowaniu było jasne, że zwycięzca dwumeczu BATE - Piast w drugiej rundzie trafi na lepszego z pary tworzonej przez północnoirlandzki Linfield FC i norweski Rosenborg Trondheim. Przegrany "spadnie" do Ligi Europy, gdzie w drugiej rundzie kwalifikacji zmierzy się ze słabszym w rywalizacji między irlandzkim Dundalk FC a FC Riga.

Zdecydowały karne

Od historycznego awansu do II rundy mistrzów Polski dzieliło osiem minut. Po remisie w Borysowie 1:1, w środę na własnym stadionie długo prowadził 1:0, ale ostatecznie przegrał 1:2 i stracił szanse na udział w fazie grupowej LM.

Rywalem BATE w następnej rundzie będzie Rosenborg. W ubiegłym tygodniu mistrz Norwegii pokonał Linfield na wyjeździe 2:0, a w środę u siebie przypieczętował awans i wygrał w dwumeczu 6:0.

Źródło: EPA/OLE MARTIN WOLD Rosenborg gra dalej

Zespół Waldemara Fornalika na pocieszenie zagra w drugiej rundzie kwalifikacji Ligi Europy, gdzie jego rywalem będzie Riga.

W dwumeczu mistrzów Łotwy i Irlandii nie padły żadne bramki, więc do wyłonienia zwycięzcy potrzebne były rzuty karne. Lepiej wykonywali je Irlandczycy, którzy wygrali 5:4 i pozostali w eliminacjach Ligi Mistrzów. W II rundzie zmierzą się z azerskim Karabachem.

Pierwszy mecz z Łotyszami Piast zagra w Gliwicach 25 lipca. Rewanż w Rydze 1 sierpnia.

Źródło: Twitter/FC Riga Łotysze w karnych mylili się trzy razy, Irlandczycy - dwa

Wyniki meczów rewanżowych I rundy eliminacji Ligi Mistrzów

(gwiazdka oznacza awans):



17 lipca, środa

*Karabach Agdam (Azerbejdżan) - Partizani Tirana (Albania) 2:0 (0:0); pierwszy mecz - 0:0

FK Ryga (Łotwa) - *Dundalk FC (Irlandia) 0:0 po dogrywce, 4-5 karne; 0:0

*AIK Sztokholm (Szwecja) - Ararat-Armenia Erywań (Armenia) 3:1 (0:0); 1:2

*Rosenborg Trondheim (Norwegia) - Linfield FC (Irlandia Płn.) 4:0 (1:0); 2:0

Łudogorec Razgrad (Bułgaria) - *Ferencvaros Budapeszt (Węgry) 2:3 (1:2); 1:2

*CFR Cluj (Rumunia) - FK Astana (Kazachstan) 3:1 (2:1); 0:1

Piast Gliwice - *BATE Borysów (Białoruś) 1:2 (1:0); 1:1

*Sutjeska Niksic (Czarnogóra) - Slovan Bratysława (Słowacja) 1:1 (1:1, 0:0), karne 3-2; 1:1

*NK Maribor (Słowenia) - Valur Reykjavik (Islandia) 2:0 (2:0); 3:0

*Celtic Glasgow (Szkocja) - FK Sarajewo (Bośnia i Hercegowina) 2:1 (1:0); 3:1



16 lipca, wtorek

Skendija Tetowo (Macedonia Płn.) - *JK Nomme Kalju (Estonia) 1:2 (0:1); 1:0

*Saburtalo Tbilisi (Gruzja) - Sheriff Tyraspol (Mołdawia) 1:3 (0:3); 3:0

*FC Valletta (Malta) - F91 Dudelange (Luksemburg) 1:1 (1:0); 2:2

HB Torshavn (Wyspy Owcze) - *HJK Helsinki (Finlandia) 2:2 (1:0); 0:3

KF Feronikeli Glogovac (Kosowo) - *The New Saints (Walia) 0:1 (0:0); 2:2

*Crvena Zvezda Belgrad (Serbia) - Suduva Mariampol (Litwa) 2:1 (2:0); 0:0



Pary II rundy kwalifikacji (23/24 i 30/31 lipca):

CFR Cluj - Maccabi Tel Awiw

The New Saints FC - FC Kopenhaga

Saburtalo Tbilisi - - Dinamo Zagrzeb

FK Sutjeska Niksic - APOEL Nikozja

Viktoria Pilzno - Olympiakos Pireus

PSV Eindhoven - FC Basel 1893

Celtic Glasgow - JK Nmme Kalju

Ferencvaros Budapeszt - Valletta FC

Crvena Zvezda Belgrad - HJK Helsinki

BATE Borysów - Rosenborg Trondheim

Dundalk FC - Karabach Agdam

NK Maribor - AIK Sztokholm