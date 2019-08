"Niesamowity zawodnik i osoba. Legenda". Lewandowski z miejsca zaimponował Coutinho

Mecze ligi niemieckiej można oglądać w kanałach ELEVEN SPORTS w Player.pl

- On jest legendą. To świetny piłkarz. Wcześniej widywałem go tylko w telewizji, a teraz popracowałem z nim przez dwa, trzy dni na treningach i w meczu. Co mogę powiedzieć? To niesamowity zawodnik i niesamowita osoba powiedział - Coutinho w rozmowie z FOX Soccer.







His 9️⃣th #Bundesliga hat-trick pic.twitter.com/OuBJnN54Ps — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) August 24, 2019





Szybko pokazał, co potrafi

Zaskakujące wyznanie Lewandowskiego. "Przez rok nie mogłem ćwiczyć rzutów wolnych" Robert... czytaj dalej » Brazylijski pomocnik został w tym sezonie wypożyczony do Bayernu z FC Barcelona. Przed inauguracyjnym meczem Bundesligi z Herthą Berlin nowy zawodnik trenera Niko Kovaca nie był jeszcze zakontraktowany, ale na spotkanie z Schalke wszystko było już gotowe. Coutinho zaczął w sobotę na ławce rezerwowych i wszedł w 57. minucie, zmieniając Thomasa Muellera.

Jak policzył serwis statystyczny Whoscored.com w nieco ponad pół godziny Coutinho wypracował blisko 90-proc. skuteczność podań. Z postawy nowego podopiecznego zadowolony był też trener Kovac.

- Chyba widzieliście jego umiejętności w panowaniu na piłką, jak wybiera wolną przestrzeń, jak pokazuje się do podań i jak nimi obsługuje kolegów. Jeśli w nadchodzących tygodniach osiągnie poziom przygotowania fizycznego jak inni zawodnicy, to jestem pewien, że bardzo nam pomoże. Jestem wyjątkowo zadowolony z jego występu - powiedział chorwacki szkoleniowiec.