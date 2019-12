Niemcy rozwiązali zagadkę koszulki piłkarza Bayernu

Mecze ligi niemieckiej można oglądać na kanałach ELEVEN SPORTS w player.pl

Wypożyczony z Barcelony Coutinho w tym sezonie w Bayernie radzi sobie całkiem nieźle. Do tej pory Popis Bayernu. Lewandowski awansował w klasyfikacji wszech czasów Spektakl w... czytaj dalej » wystąpił w 13 meczach Bundesligi, w których strzelił sześć goli i zaliczył pięć asyst. Być może tajemnica dobrej postawy Brazylijczyka tkwi w… dziecięcym rozmiarze koszulki, w której ofensywny pomocnik występuje w spotkaniach ligowych na swoim boisku.

U siebie w dziecięcym rozmiarze

Jako pierwsi szczegół dostrzegli dziennikarze gazety "The Sun". Sprawą zainteresowały się potem niemieckie media. Zagadkę rozwiązał w końcu "Bild".

Okazuje się, że przed sezonem sponsor Bayernu nie przygotował tak małego rozmiaru meczowego trykotu. Powód? Nie było takiej potrzeby. Coutinho, który mierzy zaledwie 171 cm, dołączył do drużyny dopiero później.

W efekcie Brazylijczyk musi teraz występować w ligowych spotkaniach w Monachium w replice o dziecięcym rozmiarze, która jest ogólnodostępna dla kibiców. Jak informuje niemiecka gazeta, sponsor dostarczy Bawarczykom nową partię trykotów na początku przyszłego roku.

Co ciekawe, Brazylijczyk nie ma problemu z koszulkami na ligowe mecze wyjazdowe i spotkania w Lidze Mistrzów.