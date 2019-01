Monachium wyróżniło Philippa Lahma. Pierwszy taki sportowiec w historii

"To wielki zaszczyt i jestem dumny, że zostałem pierwszym sportowcem, który otrzymał tytuł honorowego obywatela mojego rodzinnego Monachium. Spędziłem tu całe życie i doświadczyłem wielu wspaniałych momentów. Chciałem bardzo podziękować miastu za to wielkie wyróżnienie" - napisał na Twitterze Lahm.



Being the first sportsman to be elected honorary citizen of my hometown Munich makes me very proud. I have spent almost my entire life here and experienced many wonderful moments. Many thanks to the city of Munich for the great honour! pic.twitter.com/VRovOw20ZW — Philipp Lahm (@philipplahm) 24 stycznia 2019





Bayern gotowy dopaść Borussię. "Wróciliśmy do wysokiej formy" W Bayernie... czytaj dalej » 35-latek to już postać pomnikowa i bardzo szanowana w Niemczech za swoją nieskazitelną karierę. Nie licząc krótkiego wypożyczenia do VfB Stuttgart, przez niemal całe sportowe życie, Lahm występował w klubie z Monachium, z którym zdobył m.in. osiem tytułów mistrza kraju. W 2013 roku jako kapitan poprowadził zespół do wywalczenia potrójnej korony, w tym zwycięstwa w Lidze Mistrzów. Ponadto wygrywał sześciokrotnie Puchar Niemiec. Był stawiany za wzór prowadzenia piłkarskiej kariery.

Drugiego takiego nie było

W reprezentacji kraju rozegrał 113 meczów. W 2014 roku również jako kapitan, sięgnął z Niemcami po mistrzostwo świata w Brazylii i zakończył reprezentacyjną karierę. 20 maja 2017 roku rozegrał ostatni w swoim życiu oficjalny mecz. Bayern ograł u siebie Freiburg 4:1, a Lahm zszedł w 87. minucie przy owacji na stojąco, jaką zgotowała mu publiczność na Allianz Arenie.

Mógł występować jako lewy obrońca, ale tak samo znakomicie radził sobie w roli defensywnego pomocnika. - To być może najinteligentniejszy piłkarz, z jakim pracowałem. Jest na innym poziomie - powiedział kiedyś o Lahmie były szkoleniowiec Bayernu słynny Pep Guardiola.