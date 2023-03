Miał grać w meczu eliminacyjnym. Zamiast tego przeszedł operację

Niegościnne Wembley. Anglicy pewnie ograli Ukraińców Piłkarska... czytaj dalej »

Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa przerwa w grze Fodena. Na pewno opuści szlagierowy mecz Premier League z Liverpoolem 1 kwietnia, a pod znakiem zapytania stoi jego występ m.in. w ćwierćfinale Ligi Mistrzów z Bayernem Monachium 11 kwietnia.

Jak długo City bez Fodena?

"Nie będzie zdolny do gry w Premier League w najbliższy weekend u siebie z Liverpoolem, a obecnie nie jest jasne, jak długo musi pauzować" - przekazał Manchester City w oświadczeniu.

Selekcjoner Gareth Southgate nie powołał nikogo w miejsce niespełna 23-letniego zawodnika.

Anglicy na inaugurację zmagań w grupie C pokonali w szlagierze na wyjeździe Włochów 2:1. Z kolei w niedzielę, już bez pomocy Fodena, nie dali szans Ukrainie, pewnie zwyciężając na Wembley 2:0.