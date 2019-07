Była piłkarka Juventusu: miałyśmy zakaz mówienia o sprawie Ronaldo

- Starałam się spoglądać na wszystko z szerszej perspektywy, rozwijać się jako piłkarka, ale również jako człowiek. Postąpiłam słusznie, zostając tam, nawet jeśli wokół mnie działy się dziwne rzeczy. Inaczej postrzegam jednak sposób, w jaki powinno się traktować ludzi - przyznała Szwedka dziennikarzom.

Ekroth niemal całą karierę spędziła w klubach z rodzimej ligi. Wyjątkiem były poprzednie rozgrywki, gdy zdecydowała się podpisać kontrakt z Juventusem. W tym samym czasie do Turynu zawitał również Cristiano Ronaldo.

W październiku 2018 roku policja z Las Vegas wznowiła śledztwo w sprawie domniemanego gwałtu, o który oskarżała Portugalczyka Kathryn Mayorga. Ronaldo zaprzeczał jej zarzutom, a Juventus publicznie wspierał swojego nowego zawodnika. Jak się okazuje, nie czynił tego tylko w mediach, ale również wewnątrz klubu.

- Miałyśmy zakaz mówienia o tej sprawie. Siedziałyśmy cicho i nie mogłyśmy nawet o niej wspomnieć. Jedyne, co mogłyśmy zrobić, to trzymać głowy nisko i pracować zgodnie z wartościami wyznawanymi przez klub. Nic nie mówiłam, ponieważ czułam, że moje zdanie i tak się nie liczy. To było trochę tak, jakbym była w więzieniu. Nie mogłam robić tego, co zechcę - stwierdziła 29-latka.

Petronella Ekroth sięgnęła z Juventusem po mistrzostwo i Puchar Włoch

Jak w ukrytej kamerze

Po zakończeniu sezonu zawodniczka grająca w obronie postanowiła wrócić do Szwecji i ponownie związać się Djurgardens, czyli z zespołem, w którym występowała przed turyńskim epizodem. Jak przyznała w rozmowie z "Expressen", nie tylko zakaz rozmów na krępujące tematy przeszkadzał jej w Italii.

- Zagraniczne zawodniczki nie były traktowane na równi z Włoszkami. Były takie sytuacje, że zastanawiałam się, czy nie jestem w ukrytej kamerze. Z czasem do tego przywykłam - wyznała.

Choć w Turynie Ekroth mogła rozwijać swoją karierę piłkarską i sięgać po kolejne trofea, zdecydowała się podążać ścieżką zgodną z jej wartościami. Grając w Juventusie - jak stwierdziła - czuła, że może "utracić część siebie".