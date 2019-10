Cech znowu w bramce. "Niektórzy myślą, że zmieniłem pracę"

- Jestem zachwycony, że będę miał możliwość zagrać w barwach Phoenix. Mam nadzieje, że pomogę tym młodym chłopakom w zdobywaniu goli i realizacji celu pozostawionego przez władze klubu - odnoszeniu tak wielu zwycięstw, jak to będzie możliwe - powiedział były bramkarz londyńskiej Chelsea (2004-15), który bronił także barw Arsenalu (2015-2019). Petr Cech wrócił do Chelsea. Pomoże pani dyrektor Ponad 300 meczów... czytaj dalej »

Od dziecka zakochany w hokeju

Swoje umiejętności hokejowe sprawdzał i podnosił już latem podczas treningów z ekipą pierwszoligowego zespołu Guildford Flames.

- Po 20 latach kariery piłkarskiej i przerwy w karierze hokeisty to będzie wielka radość móc wyjść na lód. W hokeja grałem jako dzieciak i zawsze interesowałem się tym sportem - powiedział były piłkarz.

W słowach słynnego bramkarza nie ma nic dziwnego, bowiem w Czechach hokej jest sportem narodowym.

"Niektórzy ludzie myślą, że zmieniłem pracę. Nie, nie zrobiłem tego. Na szczęście moja praca jako doradcy ds. technicznych w Chelsea nie może powstrzymać mnie od uprawiania w wolnym czasie dyscypliny, którą kochałem jako dziecko i w którą gram od lat. Będąc zawodowym piłkarzem, nie mogłem z oczywistych powodów... Teraz mogę" - napisał w środę wieczorem na Instagramie Cech.



Wyświetl ten post na Instagramie. Some people seem to think I changed my job. No I didn’t . Luckily my job as the Technical and Performance adviser at Chelsea FC doesn’t stop me in my spare time from playing the game I loved as a kid and which I’ve been playing for years. While being professional footballer I couldn’t play the games for obvious reason ... now I can. Post udostępniony przez Petr Cech (@petrcech) Paź 9, 2019 o 2:55 PDT





Na liście trofeów wywalczonych z Chelsea są m.in. cztery mistrzostwa Anglii oraz triumf w Lidze Mistrzów 2011/12 i w Lidze Europy 2012/13.