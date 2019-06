Petr Cech wrócił do Chelsea. Pomoże pani dyrektor

Od 2004 do 2015 roku Cech z powodzeniem bronił bramki Chelsea. Czterokrotnie wywalczył mistrzostwo Anglii i raz triumfował w Lidze Mistrzów. Następnie opuścił drużynę ze Stamford Bridge i za dziesięć milionów funtów przeszedł do Arsenalu.

Liverpool nie będzie oszczędzać. "Wszyscy wydają kasę, musimy robić tak samo" Juergen Klopp już... czytaj dalej » W zespole lokalnego rywala grał przez cztery sezony. Ostatnio musiał już jednak ustąpić miejsca Berndowi Leno. Po zakończeniu rozgrywek 2018/19, Cech postanowił zakończyć piłkarską karierę.

Cenna wiedza

124-krotny reprezentant Czech pozostanie przy futbolu. W piątek oficjalnie ogłoszono jego powrót na Stamford Bridge. Cech ma być doradcą dyrektor Mariny Gronovskai. Oznacza to, że będzie on mógł wygłosić własną opinię choćby na temat ewentualnych transferów.

- Czuję się zaszczycony możliwością ponownego dołączenia do Chelsea. Z optymizmem patrzę w przyszłość i mam nadzieję, że moja wiedza zdobyta na piłkarskich boiskach pomoże drużynie w osiąganiu sukcesów – napisał na swoim profilu na Twitterze Cech.