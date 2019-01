"To zmarnowany talent". Były mistrz świata ubolewa nad formą Oezila

Oezil ostatni raz wystąpił 26 grudnia przeciwko Brighton (1:1). Później miał problemy z kolanem. Gdy się z nimi uporał, w jedenastce nie widzi go trener Unai Emery. Owszem, Hiszpan wielokrotnie podkreślał, że wciąż ma zaufanie do zawodnika, ale ostatnio przyznał, że inni są w lepszej formie. Na pytania o jego przyszłość wzruszał tylko ramionami.



Chelsea ma finał Pucharu Ligi. Tottenham słabszy w karnych Chelsea... czytaj dalej » - To frustrujące, ale nie pamiętam, kiedy ostatni raz był artystą na boisku. Doszedłem w końcu do wniosku, że to zmarnowany talent. Ma okropny problem mentalny - uważa Petit, były piłkarz Kanonierów, w rozmowie z "Daily Mail".

"Jeden wspaniały mecz, potem cztery średnie"

Mistrz świata z 1998 roku zwraca uwagę, że Oezil nie pomógł reprezentacji Niemiec na rosyjskim mundialu. - W 2002 w sposób haniebny odpadliśmy jako obrońcy tytułu. Tak samo było ostatnio z Niemcami. Oezil był postrzegany jako jeden z winnych klęski. Również ze względu na mowę ciała na boisku. W przypadku Arsenalu to norma. Jeden wspaniały mecz, potem cztery średnie. Mentalnie tam go nie ma - dodaje Petit.



- Fizycznie jest w dobrej formie. Wszyscy znają jego jakość, ale jeśli nie potrafi pracować nad sobą, to koniec. Przez klub został doceniony, dostał nową umowę na warunkach, które sobie zażyczył. Powinien spróbować spłacić to zaufanie - kwituje Francuz.



Oezil trafił do Arsenalu z Realu Madryt w 2013 roku. Kosztował niemało - 40 mln funtów. Obowiązuje go kontrakt do czerwca 2021, gwarantujący mu ponoć 350 tysięcy funtów tygodniowo.



Efekty jego pracy są nieprzekonujące. W tym sezonie w 16 meczach strzelił cztery gole, dołożył także dwie asysty.



Arsenal w tabeli ligi angielskiej jest piąty.