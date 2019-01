"Witaj w domu". Pepe znowu razem z Casillasem

Dla Portugalczyka to powrót do tego klubu po prawie 12 latach. "Witaj w domu" - napisano na kontach w portalach społecznościowych FC Porto, dołączając do tego zdjęcie defensora. Kontrakt z portugalskim klubem będzie obowiązywał go do 2021 roku.

Razem (znowu) po sukces

Na Estadio do Dragao spotka się teraz m.in. z Ikerem Casillasem. Z Hiszpanem zna się dobrze z czasów wspólnych występów w Realu Madryt. Już zresztą bramkarz zdążył zamieścić zdjęcie z nowym-starym kolegą.



Wellcome

Bem-vindo

Bienvenido @FCPortopic.twitter.com/pDuvlpGce6 — Iker Casillas (@IkerCasillas) January 8, 2019





To właśnie w tym klubie przypada najlepszy czas Pepe w jego karierze. Z Królewskimi związany był w latach 2007–2017. Trzy razy triumfował z nimi w Lidze Mistrzów (2014, 2016, 2017) i tyle samo razy sięgnął po tytuł mistrza Hiszpanii (2008, 2012, 2017).

Źródło: newspix.pl Pepe dobrze zna się z Casillasem

Pochodzący z Brazylii piłkarz ostatnio był zawodnikiem Besiktasu Stambuł, do którego przeszedł latem 2017 roku. W połowie grudnia umowa została rozwiązana za porozumieniem stron. Początkowo spekulowano, że zostanie piłkarzem AS Monaco lub Wolverhampton, ale postanowił wrócić do Porto. Barw tego klubu wcześniej bronił w latach 2004-2007 i w tym okresie dwa razy zdobył mistrzostwo kraju.

W reprezentacji Portugalii Pepe wystąpił dotychczas 103 razy. Z drużyną narodową zdobył w 2016 roku mistrzostwo Europy. W finale, gdy z boiska zszedł Cristiano Ronaldo, przejął od niego opaskę kapitana.