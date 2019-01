Real cmentarzem środkowych obrońców. Trend przełamał Pepe

Urodzony w 1983 roku zawodnik dołączył do Królewskich w 2007 roku. Stało się to po trzech udanych latach spędzonych na Estadio do Dragao. Właśnie wtedy kariera pochodzącego z Brazylii reprezentanta Portugalii nabrała tempa. Puchary, które wygrał z Realem trudno zliczyć, a wspomnieć wystarczy trzykrotnie wygraną Ligę Mistrzów, czy tyle samo tytułów mistrz Hiszpanii.

Łącznie dla Los Blancos zagrał 334 razy i strzelił 15 goli. Przez 10 lat był filarem środka obrony. A dokonał tego w drużynie, która przed jego przyjściem nie była przyjazna dla stoperów.

- Przed moim transferem Real był cmentarzem dla środkowych obrońców - stwierdził Pepe po powrocie do FC Porto. - Żaden z nich sobie nie poradził, a przecież do Madrytu przychodzili zawodnicy z wielkimi nazwiskami. Mnie do tego transferu przygotowało Porto - dodał.

Walter Samuel

Z Portugalczykiem trudno się nie zgodzić, ale kogo mógł mieć na myśli? Hiszpańska "Marca" sugeruje mistrza świata z 2006 roku, Włocha Fabio Cannavaro, ale transferowych wtop - i to większego kalibru - w Madrycie było więcej. Los Blancos najmocniej rozczarował Walter Samuel. Argentyńczyk zawitał do hiszpańskiej stolicy latem 2004 roku, mając status jednego z najlepszych stoperów świata. Transfer opiewający na imponującą wtedy kwotę 25 milionów euro okazał się wielkim niewypałem. Samuel wytrwał w Realu rok, pożegnano bez żalu.



Zdjęcie (Walter Samuel przychodził do Realu jako jeden z najlepszych stoperów świata ): 4768245

Jonathan Woodgate

W fanach Królewskich gorzkie wspomnienia budzić może też Jonathan Woodgate, którego transfer w powszechnej opinii jest jedną z największych wpadek prezesa Florentino Pereza. Na Santiago Bernabeu ówczesny reprezentant Anglii trafił w tym samym oknie, co Samuel. Dla niego Real okazał się jeszcze większym przekleństwem niż dla Argentyńczyka. Wychowanek Leeds United w pierwszym sezonie leczył kontuzję, a gdy doczekał się wreszcie debiutu, zaliczył mecz, którego nie wyśniłby w najczarniejszym koszmarze - zaliczył samobója, a na koniec wyleciał z czerwoną kartką. Łącznie dla Los Blancos zagrał tylko 894 minuty i uciekł do Middlesborough. Madryt odetchnął.



Zdjęcie (Jonathan Woodgate zaliczył fatalny debiut w Realu ): 4768246

Christoph Metzelder

Razem z Pepe do Realu przychodził Christoph Metzelder, podstawowy obrońca zawsze silnej reprezentacji Niemiec. Jeden z najlepszych obrońców Bundesligi trafił do Primera Division za darmo i tylko dlatego jego transfer nie został zapamiętany jako wielka wtopa. Do nowych realiów piłkarz nie potrafił się zaadaptować. Przez dwa i pół roku rozegrał tylko 30 meczów i pół roku przed końcem kontraktu Madryt opuścił. Wrócił do ojczyzny, tam gdzie zawsze czuł się najlepiej.



Zdjęcie (Christoph Metzelder najlepiej czuł się w Bundeslidze ): 4768249

Ricardo Carvalho

W tym samym czasie w kadrze madrytczyków był jeszcze Ricardo Carvalho. Piłkarz, który miał bogate CV z triumfem w Lidze Mistrzów (Porto 2004) i trzema mistrzostwami Anglii z Chelsea. Wydawało się, że to gracz skrojony pod Real. Parę stoperów tworzył przecież z kolegą z kadry Pepe. Ale jemu Real także wyszedł bokiem. Odszedł w 2013 roku z pięćdziesięcioma meczami na koncie i tylko jednym trofeum na koncie. Jak na występy w królewskich barwach, to dorobek bardzo mizerny.



Zdjęcie (Ricardo Carvalho był piłkarzem Realu w latach 2010-2013 ): 4768255

W przebogatej karierze koszulkę Realu zakładał też Argentyńczyk Gabriel Heinze. Piłkarz, który miał już na koncie występy w PSG i Manchesterze United także na Realu się sparzył.

Wyjątkiem jest oczywiście Sergio Ramos. On jest jednak Hiszpanem. Trafił do Realu z Sevilli w 2005 roku, dobrze znając ligę. On podporą Realu jest do dziś.