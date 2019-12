Guardiola nie chce powtórki. Impreza świąteczna bez piłkarzy

- Pytajcie Mike'a Rileya i jego ludzi, nie mnie - tak zareagował Pep Guardiola na pytanie o to, czy sędzia podjął słuszną decyzję, nie dyktując rzutu karnego dla Manchesteru City. - Zapukajcie do nich, zadzwońcie, może wam powiedzą, dlaczego raz odgwizdane jest zagranie ręką, a raz nie - grzmiał menedżer The Citizens.

Piłkarze Manchesteru City przygotowują się do spotkania z Dinamem Zagrzeb w grupie C Ligi Mistrzów.

Szczery Guardiola. "Możemy nie być w stanie rywalizować z najlepszymi" Cztery ligowe... czytaj dalej » Kilka godzin później zaplanowany był trening. Hiszpański menedżer nie był zadowolony widząc, w jakiej dyspozycji pojawiło się na nim kilku jego podopiecznych.

- Jeden lub dwóch piłkarzy wyraźnie było w świątecznym nastroju. Pep nie był zachwycony - cytowały wówczas anonimowych świadków brytyjskie media.

Okres świąteczny The Citizens zakończyli z dwiema porażkami w lidze – z Crystal Palace oraz Leicester City. Guardiola wie, że nie może dopuścić do powtórki tego scenariusza.

Koniec z integracją

Co ciekawe, w przeszłości menedżer naciskał na to, by jego podopieczni integrowali się z pracownikami klubu. Do mediów przedostały się relacje z poprzednich spotkań, na których w rolę DJa wcielił się Benjamin Mendy, a dyrektor wykonawczy Ferran Soriano śpiewał w trakcie karaoke.

Na tegorocznej gwiazdkowej imprezie w Deansgate nie pojawi się zatem żaden piłkarz pierwszego zespołu. Nie wiadomo jeszcze, czy zdecydują się oni na zorganizowanie spotkania w swoim własnym gronie. Warto jednak odnotować, że w niedzielę mieli już okazję do wspólnej zabawy, podczas imprezy z okazji 25. urodzin Raheema Sterlinga.

Przy tak napiętym kalendarzu trudno o czas na zabawę. W środę City pokonali w Lidze Mistrzów na wyjeździe Dinamo Zagrzeb 4:1, a już w niedzielę zagrają na Emirates Stadium niezwykle ważny mecz z Arsenalem.

Smaku rywalizacji z Kanonierami dodaje fakt, że asystent Guardioli Mikel Arteta postrzegany jest jako jeden z kandydatów do roli menedżera londyńskiego klubu. Zresztą Hiszpana widziano na tym stanowisku zaraz po odejściu z Arsenalu Arsene’a Wengera.

Po 16 kolejkach Premier League Obywatele zajmują trzecie miejsce, tracąc do prowadzącego Liverpoolu już 14 punktów.