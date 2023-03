Haaland chciał szóstego gola, musiał zejść. Guardiola "zabrał" mu rekord

RELACJA Z MECZU MANCHESTER CITY - RB LIPSK W EUROSPORT.PL

City zdemolowało Lipsk. 7:0 na takim poziomie, w rewanżu 1/8 finału Ligi Mistrzów, to rzadko spotykana rzecz. W dodatku gdy po pierwszym goście nie byli na straconej pozycji. Tak się przynajmniej wydawało. W Niemczech było 1:1.

W środę to był wieczór Haalanda. Norweg grał koncert. Trzy gole w pierwszej połowie, z czego dwa w odstępie 120 sekund! I dwa gole po przerwie. Pięć bramek w LM. Coś takiego zrobili przed nim tylko Lionel Messi i Brazylijczyk Luiz Adriano z Szachtara Donieck.

Haaland: chciałem podwójnego hat-tricka

Kto wie, jak by to się skończyło, gdyby rozgrywający mecz życia Haaland dograł do ostatniej minuty. Zszedł z boiska pół godziny przed końcem. Gdy schodził, nie wyglądał na usatysfakcjonowanego. Kiedy podszedł już do bocznej linii, szepnął coś trenerowi.

Źródło: Getty Images Haaland i Guardiola. Norweg miał coś do powiedzenia trenerowi

Przez chwilę o czymś rozmawiali, piłkarz gestykulował. Już po meczu bohater dnia zrelacjonował, co powiedział Guardioli. Nie było w tym nic zaskakującego.

- Kiedy schodziłem, powiedziałem mu, że bardzo chciałem strzelić podwójnego hat-tricka. Cóż, musiałem zejść – przyznał. Miał uśmiech na twarzy, ale wyczuć można było, że nie do końca był usatysfakcjonowany.

Do sprawy na pomeczowej konferencji odniósł się sam Guardiola.

- Wiem, że Leo strzelił pięć goli, pamiętam to doskonale. Ale to, co zrobił Erling, jest innym przypadkiem. On strzeli pięć goli w godzinę. Jest młody i musi być zmotywowany, by poprawić rekord Messiego. Jego życie byłoby nudne, jeśli osiągnie to już w wieku 22-23 lat. Teraz będzie miał jakiś cel, stąd ta zmiana – wyjaśnił jak najbardziej poważnie Guardiola.

Haaland dzięki pięciu golom z Lipskiem objął prowadzenie w klasyfikacji najlepszych strzelców Ligi Mistrzów. Ma 10 trafień, drugi Mohamed Salah z Liverpoolu – osiem.

Manchester City - RB Lipsk 7:0 (3:0)

Bramki: Haaland (22, 24, 45+2, 54, 57) - Guendogan (49), De Bruyne (90+2).

Wyniki i program rewanżowych meczów 1/8 finału Ligi Mistrzów:

wtorek, 7 marca

Benfica Lizbona - FC Brugge 5:1 (pierwszy mecz - 2:0) awans: Benfica

Chelsea - Borussia Dortmund 2:0 (0:1) awans: Chelsea

środa, 8 marca

Tottenham Hotspur - AC Milan 0:0 (0:1) awans: AC Milan

Bayern Monachium - Paris Saint-Germain 2:0 (1:0) awans: Bayern

wtorek, 14 marca

Manchester City - RB Lipsk 7:0 (1:1) awans: Manchester City

FC Porto - Inter Mediolan 0:0 (0:1) awans: Inter

środa, 15 marca

Real Madryt - Liverpool (5:2)

Napoli - Eintracht Frankfurt (2:0)

Program kolejnych rund:

Losowanie par 1/4 i 1/2 finału: 17 marca (godz. 12.00)

Ćwierćfinały: 11-12 i 18-19 kwietnia

Półfinały: 9-10 i 16-17 maja

Finał: 10 czerwca, Stambuł