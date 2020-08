Pieniądze awansu nie dają. Guardiola wydał niemal 800 milionów euro

Kluby Premier League wróciły do treningów, aby jak najlepiej przygotować się do wznowienia rozgrywek zawieszonych z powodu epidemii koronawirusa. Treningi odbywają się m.in. piłkarze Manchesteru City.

- Pytajcie Mike'a Rileya i jego ludzi, nie mnie - tak zareagował Pep Guardiola na pytanie o to, czy sędzia podjął słuszną decyzję, nie dyktując rzutu karnego dla Manchesteru City. - Zapukajcie do nich, zadzwońcie, może wam powiedzą, dlaczego raz odgwizdane jest zagranie ręką, a raz nie - grzmiał menedżer The Citizens.

Liverpool, Tottenham, a teraz Olympique Lyon. Co łączy te drużyny? Wszystkie trzy eliminowały Manchester City w ćwierćfinałach najważniejszych klubowych rozgrywek w Europie. Trzy sezony z rzędu (wcześniej, w sezonie 2016/17, The Citizens odpali z Monaco w 1/8 finału LM). Można już więc mówić o przekleństwie. Szczególnie, jeśli weźmiemy okoliczności, w jakich Lyon załatwił w sobotę Obywateli.

Przy prowadzeniu francuskiego zespołu 2:1 przed pustą bramką stanął Raheem Sterling. Zamiast jednak doprowadzić do wyrównania, posłał piłkę w trybuny. Chwilę później zespół hiszpańskiego menedżera dobił Moussa Dembele. Lyon wygrał 3:1, koszmary Guardioli wróciły.

To bolesne doświadczenie nie tylko dla Hiszpana i jego podopiecznych, ale również dla właścicieli Manchesteru City. Od momentu przejęcia przez Guardiolę zespołu, czyli od 2016 roku, ochoczo inwestowali petrodolary w nowych piłkarzy. Tankowanie wystarczało jednak tylko na ligę angielską. Tutaj faktycznie były momenty, że do poziomu The Citizens ciężko się było innym zespołom zbliżyć. Przyniosło to dwa mistrzostwa, Puchar Anglii i trzy Puchary Ligi Angielskiej.

Kontrolka rezerwy zapalała się w Lidze Mistrzów, gdzie ekipa Guardioli nie docierała do celu, zjeżdżając na pobocze wiele kilometrów przed metą.

Pellegrini dał radę

Niestety dla Guardioli, liczby są dla niego bezlitosne. Jak wyliczyła "Marca", od 2016 roku Hiszpan na wzmocnienia wydał już w Manchesterze City blisko 800 milionów euro. Dokładnie 778 milionów euro, czyli około 636 milionów funtów. Średnio wychodzi więc około 160 mln funtów na sezon. Tankowanie zdecydowanie pod sam korek.

Źródło: Getty Images Manuel Pellegrini dokonał tego, co nie udało się Pepowi Guardioli

Hiszpan przegrywa pod tym względem porównanie z poprzednim menedżerem City Manuelem Pellegrinim. Chilijczyk klub z Etihad Stadium prowadził przez trzy sezony. W tym czasie zakupił graczy za łączną sumę 386 mln funtów, co daje blisko 129 milionów na sezon.

Klątwa w Manchesterze City. "Lata mijają, wyniki są takie same" Manchester City... czytaj dalej » To suche liczby, fakt jest taki, że Pellegriniemu, w przeciwieństwie do Guardioli, udało się sforsować z Manchesterem City przeszkodę z tabliczką "ćwierćfinał Ligi Mistrzów". W sezonie 2015/16, ostatnim z Chilijczykiem za sterami, The Citizens dotarli do półfinału. Musieli tam uznać wyższość Realu Madryt (0:0 i 0:1), późniejszego triumfatora rozgrywek.

"Może któregoś dnia"



Guardiola, którego kontrakt z City obowiązuje jeszcze przez najbliższy sezon, na razie musi przełknąć kolejną gorzką pigułkę.

- Czułem, że jesteśmy gotowi na awans. Popełniliśmy jednak kosztowne błędy. Dlatego odpadliśmy – mówił po porażce z Lyonem hiszpański menedżer.

Na konferencji nie mogło zabraknąć pytania o sytuację Sterlinga.

- Jeszcze z nim nie rozmawiałem. W szatni wszyscy piłkarze byli smutni. Porozmawiamy w hotelu, ale takie zdarzenia są częścią gry – uciekał od tematu Guardiola.

- Być może któregoś dnia uda nam się złamać granicę ćwierćfinału. Nie byłem w stanie tego dokonać z tymi wspaniałymi, sprytnymi chłopakami, ale będziemy próbować w przyszłości – dodał.

To chyba swego rodzaju deklaracja, który Guardiola najwidoczniej nie zamierza sam rezygnować z prowadzenia Manchesteru City. Pytanie, co na to prezes Chaldun Al Mubarak?

Ćwierćfinały:



środa, 12 sierpnia

Atalanta Bergamo - Paris Saint-Germain 1:2 (1:0)



czwartek, 13 sierpnia

RB Lipsk - Atletico Madryt 2:1 (0:0)



piątek, 14 sierpnia

Barcelona - Bayern Monachium 2:8 (1:4)



sobota, 15 sierpnia

Manchester City - Olympique Lyon 1:3 (0:1)



półfinały:



wtorek, 18 sierpnia

RB Lipsk - Paris Saint-Germain



środa, 19 sierpnia

Olympique Lyon - Bayern Monachium



finał - niedziela, 23 sierpnia