Guardiola zapomniał, gdzie pracuje. "Jaki Bayern?"

26.10.2019 l Miało być szybko łatwo i przyjemniej, i tak było. Manchester City rozbił na własnym stadionie Aston Villę 3:0 i wrócił na pozycję wicelidera Premier League. Drużyna Pepa Guardioli traci trzy punkty do Liverpoolu, który swój mecz 10. kolejki rozegra w niedzielę na własnym boisku z Tottenhamem.

Okazałe ligowe zwycięstwo Manchesteru City Pewna wygrana... czytaj dalej » Mistrzowie Anglii wybrali się do oddalonego o ledwie 50 kilometrów Burnley w roli murowanych faworytów. Swoje zrobili w sposób bardzo przekonujący, a ich zwycięstwo nie było zagrożone nawet przez moment.

Gole dla Obywateli strzelali Gabriel Jesus (dwie), Rodri i Riyad Mahrez.

"Skrojony pod ligę angielską"

Na szczególne słowa uznania w oczach Guardioli zasłużył ten drugi. W trakcie pomeczowej konferencji Hiszpan wychwalał rodaka, ale w pewnym momencie przydarzyła mu się wpadka.

- On jest skrojony pod ligę angielską, Bayern Monachium kupił go... - mówił trener, kiedy zorientował się, że pomylił kluby.

Szkoleniowiec uderzył się w czoło i kontynuował: - Jaki Bayern, do cholery? Manchester City. Nawet nie wiem, o czym myślałem.

Wszystko skończyło się na śmiechu. Rozbawiony był sam Guardiola, ale też dziennikarze, z którymi rozmawiał.

Miłe wspomnienia z Monachium

Wymienienie akurat Bayernu w przypadku tego szkoleniowca nie jest przypadkowe. Hiszpan pracował w Monachium w latach 2013-2016 i wygrał z Bawarczykami trzy mistrzostwa, dwa krajowe puchary oraz Klubowe Mistrzostwo Świata.

Do Anglii przeniósł się właśnie z Niemiec. W trwającym sezonie Manchester City broni mistrzowskiego tytułu, ale będzie to zadanie niezwykle trudne. Po 15 rozegranych meczach Obywatele tracą osiem punktów do Liverpoolu, który rozegrał jedno spotkanie mniej.