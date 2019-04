Guardiola znowu przegrał i zadziwił. "Zagraliśmy niesamowity mecz"

Wszyscy sympatycy Manchesteru City mogą odetchnąć. Pep Guardiola, który poprowadził drużynę z Etihad Stadium do tytułu mistrzowskiego, zdecydował się zostać w klubie do 2021 roku.

We wtorek rozpoczną się ćwierćfinały Ligi Mistrzów. W jednym z nich dojdzie do angielskiej batalii. Naprzeciwko siebie staną Tottenham i Manchester City. Pierwsze spotkanie zostanie rozegrane na nowym stadionie Tottenham Hotspur Stadium.

Mistrz Anglii uchodził za faworyta tej konfrontacji i wydawało się, że potwierdzi to już w pierwszym kwadransie. W 13. minucie strzał Sergio Aguero z rzutu karnego w efektownym stylu obronił jednak Hugo Lloris.



Chociaż na początku drugiej połowy z powodu urazu boisko musiał opuścić Harry Kane, to londyńczycy strzelili zwycięskiego gola. Zrobił to w 78. minucie Son Heung-Min. Pomimo wielu szarż w pole karne gospodarzy, City oddało tylko dwa celne strzały na bramkę rywali. Mimo to trener był zadowolony.

- Zagraliśmy niesamowity mecz - zadziwił dziennikarzy Guardiola. - Kiedy nie gramy dobrze, mówię to, ale teraz nie czuję tego. Z wyjątkiem kilku faz spotkania, kontrolowaliśmy mecz, nie pozwoliliśmy im dużo biegać, graliśmy całkiem dobrze. Chciałem żebyśmy zdobyli bramkę, ale sytuacja jest taka, jaka jest - dodał Hiszpan, który nie ma szczęścia w ostatnich latach w fazach pucharowych Champions League.

Osiem lat bez wygranej

Od 2012 roku zespoły Guardioli rozegrały w ćwierćfinale i półfinale Ligi Mistrzów łącznie 12 wyjazdowych meczów. Jego bilans to cztery remisy i osiem porażek. Ostatnie wyjazdowe zwycięstwo w LM w fazie pucharowej Hiszpan odniósł w ćwierćfinale w 2011 roku, jeszcze gdy prowadził Barcelonę. Wówczas z Dumą Katalonii wygrał całe rozgrywki. Szkoleniowiec nie załamuje rąk po wtorkowej przegranej.

- Ostatni sezon był znacznie gorszy - skwitował Hiszpan, nawiązując do ubiegłorocznej porażki 0:3 w pierwszym meczu ćwierćfinałowym na Anfield z Liverpoolem.

Rewanż na Etihad już 17 kwietnia. - Mamy nadzieję, że w przyszłym tygodniu nasi fani będą nas wspierać w każdej minucie - zakończył Guardiola.

Źródło: EPA/NEIL HALL Guardiola wprowadzi City do półfinału?

Pierwsze mecze ćwierćfinałowe Ligi Mistrzów:



wtorek, 9 kwietnia

Tottenham Hotspur - Manchester City 1:0 (0:0)

Liverpool - FC Porto 2:0 (2:0)



środa, 10 kwietnia

Manchester United - Barcelona (21.00)

Ajax Amsterdam - Juventus (21.00)