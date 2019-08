Guardiola nie zgadza się z Kloppem. "To mnie męczy, bo to nieprawda"

Xavi Simons, określany mianem największego talentu La Masii od czasów Leo Messiego, zdecydował się na przenosiny do PSG. 16-latek podpisał kontrakt do 30 czerwca 2022 roku. Natomiast do Betisu przeniósł się Nabil Fekir. Oto najciekawsze wydarzenia z rynku transferowego z 23 lipca.

Nie chciała go Legia, zagra w Niemczech. Karuzela...

Nie chciała go Legia, zagra w Niemczech. Karuzela transferowa...

Negocjacje trwały długo, ale w końcu zakończyły się sukcesem Juventusu. Piłkarzem Starej Damy został niezwykle utalentowany i już doświadczony na arenie europejskiej 18-letni Matthijs de Ligt. Ajax otrzymał za obrońcę aż 75 milionów euro. Natomiast do belgijskiego Royal Excel Mouscron przeniósł się Rafał Pietrzak. Oto najciekawsze wydarzenia transferowe z 18 lipca.

W ostatniej kolejce Premier League Manchester City pokonał na wyjeździe Brighton 4:1, dzięki czemu po raz drugi z rzędu został mistrzem Anglii. Po powrocie do Manchesteru, na Etihad Stadium piłkarze The Citizens świętowali sukces wraz z kibicami.

Oba zespoły w poprzednim sezonie zaciekle walczyły o mistrzostwo Anglii. Manchester City uzbierał 98 punktów, a Liverpool o jeden mniej. Co więcej The Reds przegrali tylko jedno spotkanie w Premier League, ale musieli przełknąć gorycz po zajęciu drugiego miejsca.

Hitowy transfer blisko. Reprezentant Anglii ma zostać najdroższym obrońcą na świecie Harry Maguire... czytaj dalej » Trener wicemistrzów Anglii wskazywał w lipcu, że Liverpool nie jest w stanie dorównać na rynku transferowym takim klub jak Manchester City, Paris Saint-Germain czy FC Barcelona i Real Madryt, które jego zdaniem cały czas wydają ogromne pieniądze na nowych zawodników.

Polemika z Kloppem

- Męczy mnie to, bo to nieprawda, że wydawaliśmy po 200 mln funtów w każdym oknie transferowym - stwierdził Guardiola na konferencji prasowej w piątek. W niedzielę jego drużyna zmierzy się z Liverpoolem na Wembley w tradycyjnym spotkaniu o Tarczę Wspólnoty.

- Liverpool nie jest małym klubem, więc z tego powodu to mi się nie podoba, bo to nieprawda - powtórzył Hiszpan i kontynuował: - W poprzednim sezonie kupiliśmy tylko jednego piłkarza (Riyada Mahreza). Nie możemy co sezon wydawać po 200 mln - jak np. Liverpool wydał w poprzednim - i oni też tego nie mogą.

Arsenal zaszalał. Ma gwiazdę, pobił rekord Arsenal pręży... czytaj dalej » - Podpisaliśmy umowę z jednym zawodnikiem Angelino, dzięki opcji odkupienia i takie są powody. Kluby nie mogą więc cały czas wydawać. Nie wiem, co się dzieje w Barcelonie, bo mnie tam nie ma. Jeśli uważają, że mogą tak postępować, to niech tak działają. Z powodu Finansowego Fair Play jest to zabronione, więc można dostać karę - mówił.

Manchester City przed rozpoczynającym się za tydzień sezonem sprowadził również Hiszpana Rodriego za 70 mln euro.

Sezon rusza za tydzień

Guardiola zdaje sobie sprawę, że jego odpowiednik na ławce Liverpoolu nie jest byle kim, a jego zespół nie będzie miał lekko w zbliżającym się sezonie Premier League.

- Klopp to menedżer klasy światowej. Jest bardzo dobry, stoi przede mną zawsze niewiarygodne wyzwanie, jak gramy z jego drużynami. On zawsze nastraja swoje drużyny pozytywnie. Myślę, że dla futbolu to bardzo korzystne - ocenił.

Liverpool zainauguruje rozgrywki angielskiej ekstraklasy w przyszły piątek na Anfield w meczu z Norwich City. Dzień później ekipa Guardioli zmierzy się na wyjeździe z West Hamem United.