Guardiola przeprasza. "Wstydzę się"

Zeszłotygodniowa wypowiedź Guardioli na konferencji prasowej miała szerszy kontekst. Hiszpański trener bronił swojego klubu, który jest oskarżony o złamanie ponad 100 finansowych zasad. Manchesterowi City zarzuca się, że w latach 2009-2018 między innymi miał naruszyć zasady wymagające dostarczenia, jak napisano w komunikacie Premier League, "dokładnych informacji, które dają prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej klubu".

Sprawę zbada niezależna komisja. Miejscowe media spekulują, że aktualnemu mistrzowi Anglii może grozić odjęcie punktów w ligowej tabeli, odebranie zdobytych trofeów, a nawet degradacja.

Pep Guardiola przeprosił za "niepotrzebne i głupie komentarze"

Burza w Premier League przez VAR. "Ludzki błąd" W dwóch meczach... czytaj dalej » - Niektóre chwile należą do nas, absolutnie. Niezależnie od wyroku - oświadczył Guardiola, za przykład podając między innymi gol Sergio Aguero w ostatnim meczu sezonu, który dał City tytuł w 2012 roku. - Nie wiem, czy jesteśmy odpowiedzialni za to, że Steven Gerrard poślizgnął się na Anfield. Czy to była nasza wina? - pytał po chwili Hiszpan.

Chodzi o mecz z 2014 roku. Po błędzie kapitana Liverpoolu piłkę przejął Demba Ba i strzelił gola. Chelsea ostatecznie wygrała 2:0, a ekipa The Reds straciła impet i nie zdobyła upragnionego mistrzostwa. Dla Gerrarda był to olbrzymi zawód, bo tego trofeum brakowało mu w bogatej kolekcji. Odchodząc z Liverpoolu, wyznał, że czuje się z tego powodu niespełniony.

We wtorek na konferencji prasowej przed ligowym spotkaniem z Arsenalem Guardiola przeprosił Gerrarda za "niepotrzebne i głupie komentarze". Od tego zaczął swoją wypowiedź.

- On wie, jak bardzo go podziwiam i jego karierę. To, co zrobił dla kraju, w którym mieszkam i pracuję - zaznaczył.

- Wstydzę się za to, co powiedziałem, ponieważ on nie zasługuje na to. (…) Przeprosiłem osobiście Gerrarda, ale musze zrobić to również tutaj - podsumował Guardiola.