Guardiola nie ma wątpliwości: Liverpool najtrudniejszym rywalem w karierze

Walka o mistrzostwo Premier League jest w tym sezonie niezwykle zacięta. Dość powiedzieć, że pierwszy raz w historii rozgrywek dwie czołowe drużyny zdobyły przynajmniej 90 punktów. Manchester City chce zostać pierwszym od 2009 roku klubem, który tytuł w Anglii obroni, podczas gdy Liverpool marzy o pierwszym mistrzostwie od blisko 30 lat.

Na dwa mecze przed końcem sezonu to drużyna Guardioli jest bliżej celu. The Citizens mają punkt przewagi nad The Reds. Hiszpański trener, który prowadził w przeszłości FC Barcelona czy Bayern Monachium, zna smak ligowego triumfu jak mało kto, ale przyznaje, że takiego rywala w walce o tytuł nie miał ani w Niemczech, ani w Hiszpanii. W obu tych krajach Guardiola rywalizował odpowiednio z Borussią Dortmund i Realem Madryt.

The Reds najmocniejsi

- W ligach - tak, Liverpool to zdecydowanie najtrudniejszy rywal. Zawsze miło jest, kiedy zdobywasz tytuł, ale ten sezon jest wyjątkowy - stwierdził szkoleniowiec City w rozmowie ze Sky Sport News.

- Szczególnie, że w poprzednim zdobyliśmy 100 punktów, a w tym sezonie wciąż się liczymy. Sportowcom nie jest łatwo utrzymywać taki poziom przez dłuższy czas. My tego znów dokonaliśmy - zaznaczył.

W dwóch ostatnich meczach sezonu Manchester City zmierzy się u siebie z Leicesterem City w najbliższy poniedziałek i na wyjeździe z Brighton & Hove Albionw przyszłą niedzielę. Tymczasem Liverpool gra na wyjeździe z Newcastle United w sobotę i w przyszłą niedzielę kończy ligowy sezon spotkaniem z Wolverhampton na swoim terenie.

- Najlepsi piłkarze, biorąc prysznic po zwycięstwie, myślą już o kolejnej wygranej. Taki jest sport. Ludzie nie przychodzą na Etihad Stadium, żeby rozpamiętywać poprzednie rozgrywki, jak to pięknie graliśmy. Tego już nie ma. W kolejnym sezonie będzie tak samo. Jeśli tylko zacznę rozpamiętywać, co osiągnęliśmy, to zrezygnuję - stwierdził Guardiola.