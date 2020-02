Pele o stanie swojego zdrowia. "Mam gorsze i lepsze dni"

27.11 | Według doniesień z Sao Paulo stan legendarnego już Pelego się pogorszył. Brazylijczyk dwa tygodnie temu przeszedł operację usunięcia kamieni nerkowych, ale we wtorek z powrotem trafił do szpitala z powodu infekcji dróg moczowych.

- Nie może normalnie chodzić. Tylko z balkonikiem. To wywołuje u niego pewnego rodzaju depresję. Wyobraźcie sobie - był królem, imponował, a dziś właściwie nie może chodzić - stwierdził w poniedziałkowym wywiadzie dla telewizji O Globo syn legendarnego Brazylijczyka. Wypowiedź Edinho trafiła do mediów całego świata.

Napięty grafik

Pele przygnębiony stanem swojego zdrowia. "Nie chce pokazywać się na ulicy" Trudne chwile w... czytaj dalej » Po kilku dniach do sprawy odniósł się sam Pele.

"Czuję się dobrze. Akceptuję moje fizyczne ograniczenia, ale nie zamierzam zaprzestać aktywności. Mam gorsze i lepsze dni, co jest normalne dla ludzi w moim wieku. Nie boję się, nie brakuje mi determinacji i jestem przekonany do tego, co robię" - oznajmił były piłkarz w specjalnie wydanym oświadczeniu. I dodał: Nie unikam wypełniania obowiązków, a mój grafik jest niezwykle napięty.

Agencja Reutera, powołując się na przyjaciół Pelego, podaje, że styczeń był dla legendy futbolu najbardziej pracowitym miesiącem od lat. Były gracz Santosu i New York Cosmos ma pracować z brytyjskim reżyserem nad filmem dokumentalnym opowiadającym o życiu byłego piłkarza.

Trzy mistrzostwa świata

W październiku Pele skończy 80 lat. Co jakiś czas do mediów przedostają się informacje o jego stanie zdrowia. Największe problemy Brazylijczyk ma obecnie z biodrami. Kilkanaście miesięcy temu występował publicznie, siedząc na wózku inwalidzkim.

Pele jest jedynym piłkarzem, który trzykrotnie został mistrzem świata (1958, 1962, 1970). W 92 meczach w drużynie narodowej zdobył 77 goli. Jest również jedynym piłkarzem w historii, który strzelił w trakcie kariery ponad tysiąc goli.