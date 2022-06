Paulo Sousa zwolniony. Wytrzymali z nim pół roku

Jest zaskoczenie, są słowa o braku lojalności, niektórzy wprost mówią o oszustwie. Takie opinie płyną z piłkarskiego środowiska po tym, jak selekcjoner reprezentacji Polski Paulo Sousa ogłosił, że z drużyną pracować już nie chce. Zrobił to na krótko przed decydującymi meczami o awans na mistrzostwa świata w Katarze. Sousa poprosił o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, ale na to zgody prezesa PZPN na razie nie ma.

W pierwszym wywiadzie po porzuceniu posady trenera reprezentacji Polski Paolo Sousa tłumaczy, że odszedł, bo zarówno on, jaki i jego nowy klub w Brazylii, mają takie samo podejście. Trudno stwierdzić, co Portugalczyk ma na myśli, ale za to nie ma wątpliwości, jakie wspomnienie pozostawił po sobie w Polsce.

Media: Los Paulo Sousy przesądzony. Flamengo zapłaci odszkodowanie Paulo Sousa... czytaj dalej » "Flamengo informuje, że trener Paulo Sousa i jego sztab szkoleniowy nie kierują już zespołem. Zajęcia w piątek poprowadzi Mario Jorge, szkoleniowiec drużyny Flamengo do lat 20" - napisały w komunikacie władze brazylijskiego klubu.

Głównym powodem zwolnienia Portugalczyka były słabe wyniki jego ekipy w pierwszoligowych rozgrywkach w Brazylii, tzw. Serie A. Po środowej porażce z Bragantino Flamengo spadło na 14. miejsce w tabeli.

Zostawił reprezentację Polski

Paulo Sousa rozpoczął pracę we Flamengo w styczniu. Zadeklarował, że będzie walczył z tym klubem o najwyższe trofea zarówno w Brazylii, jak i w rozgrywkach piłkarskich w Ameryce Południowej. Do Rio de Janeiro przybył po niespodziewanej rezygnacji z prowadzenia reprezentacji Polski szykującej się do baraży o mundial w Katarze.



Ostatecznie miejsce Sousy zajął Czesław Michniewicz, z którym po spotkaniu ze Szwecją, wygranym 29 marca przez Biało-Czerwonych 2:0, polscy piłkarze wywalczyli awans do mistrzostw świata.