Sousa zgłasza gotowość. W klubie dawny znajomy z reprezentacji Polski

W pierwszym wywiadzie po porzuceniu posady trenera reprezentacji Polski Paolo Sousa tłumaczy, że odszedł, bo zarówno on, jaki i jego nowy klub w Brazylii, mają takie samo podejście. Trudno stwierdzić, co Portugalczyk ma na myśli, ale za to nie ma wątpliwości, jakie wspomnienie pozostawił po sobie w Polsce.

Napoli Zielińskiego pędzi po tytuł, zwycięstwo Juventusu bez Milika Napoli Piotra... czytaj dalej » W tym roku Salernitana wygrała zaledwie jedno z siedmiu spotkań w Serie A i ma cztery punkty przewagi nad strefą spadkową. W klubie zaczynają się rozglądać za nowym trenerem, który pomoże utrzymać się w najwyższej klasie rozgrywkowej.

Jak twierdzi włoski dziennikarz Nicolo Schira, jednym z kandydatów do przejęcia schedy po Davide Nicoli jest Paulo Sousa.

Dobrze zna Piątka

"Paulo Sousa zgłosił swoją gotowość do pracy w charakterze nowego trenera Salernitany. Portugalczyk był wczoraj w Weronie, gdzie oglądał mecz Hellas - Salernitana" - napisał na Twitterze Schira.

Następnie zaznaczył, że klub podjął rozmowy z kilkoma trenerami, wśród których oprócz Sousy znajdują się m.in. Giuseppe Iachini i Francesco Farioli.

We wtorek wieczorem przekaz był już zdecydowanie bardziej optymistyczny dla byłego selekcjonera Biało-Czerwonych.

"Paulo Sousa jest o krok od posady nowego trenera Salernitany. Przygotowano kontrakt obowiązujący do 2024 roku, to efekt pozytywnych rozmów wczorajszej nocy" - napisał dziennikarz, by już po chwili dodać: "Jutro spodziewane jest podpisanie umowy i pierwszy trening Sousy w roli szkoleniowca Salernitany".



Expected tomorrow the signing and the first training for Paulo #Sousa as new #Salernitana’s coach. Contract until 2024. #transfershttps://t.co/B5eQOwtXtt — Nicolò Schira (@NicoSchira) February 14, 2023





Portugalczyk pracował już we Włoszech - w latach 2015-2017 prowadził Fiorentinę, z którą w swoim pierwszym sezonie zajął piąte miejsce.

Gdyby Sousa przejął Salernitanę, to spotkałby się z Krzysztofem Piątkiem. Gdy w 2021 roku prowadził reprezentację Polski, to napastnik był przez niego stale powoływany i strzelił dwa gole w sześciu występach. Na mistrzostwa Europy jednak nie pojechał z powodu kontuzji.

Sousa rozstał się z polską kadrą w kontrowersyjnych okolicznościach, gdy nagle poinformował o chęci podjęcia pracy w brazylijskim Flamengo. W klubie z Rio de Janeiro wytrwał pół roku.