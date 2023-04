Były selekcjoner Polaków robi furorę w Serie A

Selekcjoner reprezentacji Polski Paulo Sousa zabrał głos podczas piątkowej konferencji prasowej. Portugalczyk zdradził, że w najbliższych spotkaniach eliminacyjnych przeciwko San Marino i Albanii nie wystąpi pomocnik Damian Szymański. Zwrócił również uwagę, jak muszą zagrać Biało-Czerwoni, by zaprezentować się lepiej niż w poprzednich meczach z tymi rywalami.

Selekcjoner reprezentacji Polski Paulo Sousa poprosił o rozwiązanie kontraktu z Polskim Związkiem Piłki Nożnej - poinformował prezes PZPN Cezary Kulesza. "To skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie (...). Stanowczo odmówiłem" - napisał na Twitterze.

06.10 | Kadra trenowała przed meczem z San Marino. Robert Lewandowski rywalizował z Grzegorzem Krychowiakiem, a Piotr Zieliński z Bartoszem Bereszyńskim. Sporo wskazówek do Pawła Dawidowicza i Jana Bednarka miał Paulo Sousa.

Ostatnie spotkanie Salernitany, rozgrywane w sobotę, zakończyło się efektownym zwycięstwem 3:0 nad Sassuolo. Niewielki w tym udział miał Krzysztof Piątek, który wszedł na boisko w 88. minucie. Napastnik reprezentacji Polski coraz częściej jest tylko rezerwowym w zespole Sousy. Spekuluje się, że po sezonie wróci z wypożyczenia do Herthy Berlin.

Ligowa seria Salernitany trwa w najlepsze. Był to ósmy kolejny mecz bez porażki. Nigdy w historii drużyna z Salerno nie była tak długo nietykalna dla rywali. Dzięki temu zajmuje 14. miejsce w tabeli Serie A, mając siedem punktów przewagi nad strefą spadkową.

"Tak wspaniała Salernitana była trudna do wyobrażenia"

Linetty zatrzymał wicelidera. Piątek statystą Zajmujące drugie... czytaj dalej » W połowie lutego, kiedy Sousa obejmował Salernitanę, klub pogrążony był w kryzysie. Pod wodzą Davide Nicoli przegrał 11 meczów, w tym aż 2:8 z Atalantą w styczniu. Widmo spadku poważnie wtedy zaglądało w oczy.

Portugalczyk odmienił zespół, choć w debiucie przegrał z Lazio 0:2. Od tamtego spotkania pozostaje niepokonany. Przy okazji odbierał punkty wielkim Serie A - Milanowi i Interowi (po 1:1).

"Tak wspaniała Salernitana była trudna do wyobrażenia. Zespół Paulo Sousy był konkretny z przodu i ostrożny z tyłu, zapewniając sobie bardzo ważne trzy punkty" - skomentował wygraną z Sassuolo największy sportowy dziennik we Włoszech "La Gazzetta dello Sport".

Ostatnio włoski dziennikarz Nicolo Schira ujawnił, że szefowie Salernitany są gotowi, żeby usiąść do rozmów na temat przedłużenia współpracy z Sousą. Obecny kontrakt obowiązuje do końca czerwca, nowy miałby ponoć do 2025 roku.

52-letni Portugalczyk odbudowuje reputację po nieudanej, kilkumiesięcznej przygodzie we Flamengo. Żeby przyjąć lukratywną ofertę brazylijskiego klubu, pod koniec grudnia 2021 w atmosferze skandalu zrezygnował z prowadzenia reprezentacji Polski niedługo przed barażami o udział w mistrzostwach świata (Sousę zastąpił Czesław Michniewicz, który w finale baraży pokonał Szwedów).

W następnej kolejce ligi włoskiej Salernitana zmierzy się na wyjeździe z pędzącym po mistrzostwo Napoli.