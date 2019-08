Piłkarz Juventusu w obronie lasów Amazonii. "Nasza przyszłość płonie"

Sytuacja Amazonii budzi wielki niepokój. W tamtejszych lasach deszczowych dochodzi do prawdziwego kataklizmu. Wszystko przez rekordowe pożary. Za ich główne przyczyny podaje się suszę i rabunkowe wylesianie.



Wyświetl ten post na Instagramie. El Amazonas se quema. El Amazonas no es de Sudamerica únicamente, es de todos. Su foresta son los pulmones de la Tierra, dan el 20% del oxigeno a nuestro planeta . El Amazonas es la foresta de todo el mundo y se está quemando nuestro futuro, el #Amazonas no merece todo esto, la tierra no merece todo esto, entre todos tenes que hacer algo #prayforamazonas #actforamazonia Post udostępniony przez Paulo Dybala (@paulodybala) Sie 22, 2019 o 3:33 PDT





"Należy do całego świata"

"Należy do całego świata"

Dybala nie pozostał obojętny wobec tragicznej sytuacji w Amazonii. Na twitterze umieścił grafikę z "płucami Ziemi", za jakie uważa się Amazonię. Jeden ich płat tętni życiem, drugi płonie i jest spowity dymem.

Piłkarz dołączył do grafiki swój zaangażowany wpis.

"Amazonia płonie. Amazonia nie należy tylko do Ameryki Południowej, ale do wszystkich. Ten las jest płucami Ziemi, który daje 20 procent tlenu dla naszej planety. Amazonia jest lasem należącym do całego świata. Nasza przyszłość płonie. Amazonia na to nie zasługuje. Wszyscy musimy coś zrobić" - zaapelował pomocnik Juventusu.

Tylko w ostatnim tygodniu na zdjęciach satelitarnych wykryto 9,5 tys. nowych pożarów w lasach, głównie w Amazonii. Jest ich blisko dwa razy więcej, niż w poprzednim roku.

60 proc. amazońskich lasów znajduje się w Brazylii. Tamtejsze władze, z prezydentem kraju Jairem Bolsonaro na czele, niewiele sobie robią z kataklizmu klimatycznego na swoim obszarze. Wylesianie było jednym z głównych ich postulatów wyborczych.