Piłka za linią, wyrwany kawałek trawy. "Najgorszy rzut rożny w historii"

Niedawny transfer 28-latka z Juventusu do Romy był wielkim wydarzeniem we Włoszech. Rzym wprost oszalał na jego punkcie. Doszło nawet do tego, że Argentyńczyk miał pobić rekord samego Cristiano Ronaldo w liczbie sprzedanych koszulek w Italii w ciągu jednego dnia, a jego prezentację w obecności kilkunastu tysiący kibiców określono mianem jednej z najlepszych w dziejach futbolu.

"Dlatego wszyscy byli tak podekscytowani"

Duże podekscytowanie na twarzy piłkarza widać też było w niedzielę na Stadio Olimpico podczas oficjalnej prezentacji całej drużyny tuż przed ostatnim przed nowym sezonem meczem towarzyskim z Szachtarem Donieck. Zwłaszcza gdy kibice zaczęli śpiewać klubowy hymn.

Argentyńczykowi z pewnością zależało na świetnym występie, jednak początek nie przebiegał po jego myśli. Już w 4. minucie Dybala zaliczył kiks, gdy wykonywał rzut rożny. Jego koledzy z drużyny czekali na dośrodkowanie, ale piłki się nie doczekali. Argentyńczyk kopnął ją tak, że ta od razu opuściła linię końcową.

Chwilę później kamera pokazała kępkę trawy leżącą w miejscu, z którego wykonywany był korner. Nabytek Romy musiał mocno zaryć w murawę.



Dybala with possibly the worst corner ever to be taken in the history of football. pic.twitter.com/ySPmviZ83S — Lucii Almeida (@AlmeidaLucii) August 8, 2022





Kibice oglądający mecz od razu chwycili za telefony i zaczęli w mediach społecznościowych bezlitośnie drwić z 34-krotnego reprezentanta Albicelestes.

Większość odnosiła się do jego bajkowego powitania. "Więc dlatego wszyscy byli tak podekscytowani" - napisał jeden z internautów na Twitterze. "Dybalę powitał cały Rzym, żeby zobaczyć jeden z najgorszych rzutów rożnych, jaki kiedykolwiek widziałeś" - napisał inny z użytkowników.

Zdarzały się opinie, że "to prawdopodobnie najgorszy korner w historii futbolu". "Miesiąc z Mourinho wystarczy, żeby zrobić coś takiego" - można przeczytać w komentarzach.

I tak błyszczał

Mimo fatalnie wykonanego stałego fragmentu gry, Dybala zaprezentował się w tym meczu bardzo dobrze. Najwyraźniej trema już minęła, bo pokazał kilka zagrań z najwyższej półki.



Paulo Dybala. pic.twitter.com/SiQGYasSZO — Lupo TV (@LupoTVofficial) August 7, 2022





Roma wygrała aż 5:0 dzięki bramkom Lorenzo Pellegriniego, Gianluki Manciniego, samobójczej Juchyma Konopli, Nicolo Zaniolo i Edoardo Bove.

Nowy sezon Giallorossi rozpoczną w niedzielę wyjazdowym meczem z Salernitaną.