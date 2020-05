Długa walka zakończona sukcesem. "W końcu jestem zdrowy"

Prawie dwa miesiące na Maderze i wystarczy. Ronaldo wrócił do Turynu Z powodu... czytaj dalej » "Oba testy piłkarza dały wynik negatywny. W związku z tym nie będzie on już podlegał reżimowi izolacji domowej" – napisano na stronie internetowej turyńskiego klubu.

Dybala poinformował 21 marca o wykryciu koronawirusa w swoim organizmie. Po kilku dniach zaczął narzekać na problemy z oddychaniem, które jednak szybko ustąpiły. Choć potem czuł się już dobrze, w ostatnim dniu kwietnia po raz czwarty testy na obecność wirusa dały pozytywny wynik.

Dybala: w końcu jestem zdrowy

"Dużo o tym rozmawiano w ostatnich kilku dniach… ale w końcu mogę potwierdzić, że jestem zdrowy. Jeszcze raz dziękuję za wsparcie. Myślami jestem ze wszystkimi, którzy cierpią z powodu choroby. Dbajcie o siebie!" – napisał szczęśliwy Argentyńczyk na Twitterze.



Many people talked in the past weeks ... but I can finally confirm that I am healed. Thank you once again for your support and my thoughts on all who are still suffering from it. Take care! — Paulo Dybala (@PauDybala_JR) May 6, 2020





Wcześniej z koronawirusem uporali się dwaj inni piłkarze Juventusu – Daniele Rugani i Blaise Matuidi.

Wciąż nie wiadomo, kiedy rozgrywki wznowi Serie A. Od poniedziałku w niektórych regionach Włoch piłkarze mogą trenować indywidualnie.