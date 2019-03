Pracował miesiąc, pożegnał się SMS-em. Paul Scholes rozczarował

06.03 | Zespół Paris Saint-Germain walczył na Parc des Princes z Manchesterem United o awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów.

Na debiutancką pracę Scholes wybrał Oldham Athletic, czyli klub położony na przedmieściach Manchesteru. W czwartek były pomocnik Czerwonych Diabłów zrezygnował zaledwie po siedmiu spotkaniach, tłumacząc się, że "nie jest w stanie działać zgodnie ze swoimi przekonaniami".

Łącznie 44-letni szkoleniowiec prowadził drużynę z Boundary Park przez 31 dni. W tym czasie Oldham wygrało raz, zremisowało 3 mecze i poniosło 3 porażki.

Zdziwienie właściciela

Wrócił człowiek w masce. "Szukałem czegoś, co mnie reprezentuje" Robert... czytaj dalej » Właściciel klubu Abdallah Lemsagam nie krył zaskoczenia po otrzymaniu SMS-a z rezygnacją trenera.

- Jestem rozczarowany i zdziwiony decyzją Paula oraz jej powodami. Zarówno ja, jak i wszyscy pracownicy zaoferowaliśmy mu wielkie wsparcie i autonomię we wszystkich ruchach. Zawsze byłem po jego stronie, gdy konsultowaliśmy decyzje - powiedział szef Oldham.

- Próbowałem go przekonać, że jego posada jest bezpieczna, mimo wyników zespołu. Najważniejsze było utrzymanie w League Two w tym sezonie i rozwój drużyny. Paul nie sygnalizował żadnych problemów z piłkarzami, ani nie podał powodów, dla których się wycofuje - dodał Lemsagam.

Wsparcie Solskjaera

Głos w sprawie po zaskakującej informacji zabrał Ole Gunnar Solsjkaer.

- Paul musiał mieć swoje powody i zdecydował. Musicie go po prostu spytać. Zapraszam go do nas, możemy porozmawiać. Nie ma żadnego problemu, będziemy dyskutować jak dawni koledzy z boiska - zapowiedział norweski menedżer Manchesteru United.

Czerwone Diabły przygotowują się do ćwierćfinałowego meczu Pucharu Anglii z Wolverhampton. Z kolei w Lidze Mistrzów zmierzą się z Barceloną w walce o półfinał rozgrywek.