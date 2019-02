Liczby nie kłamią. Pogba odżył po odejściu Mourinho

Były piłkarz reprezentacji Ghany Kevin-Prince Boateng do końca sezonu będzie bronił barw Barcelony - poinformował klub, który prowadzi w tabeli hiszpańskiej ekstraklasy.

Historia pracy w roli menedżera Jose Mourinho pokazuje, że konflikty z największymi gwiazdami zespołów to jego codzienność. Aktualnie Portugalczyk jest w nienajlepszych relacjach z szatnią Manchesteru United, a szczególnie z Paulem Pogbą. Wcześniej nie potrafił dogadać się z innymi wielkimi światowego futbolu.

Konflikty z gwiazdami to chleb powszedni dla Mourinho

Kiedy trenerem drużyny z Old Trafford był Mourinho, kibice i eksperci zadawali sobie pytanie: jak to możliwe, że jeden z najlepszych zawodników mistrzostw świata w Rosji daje drużynie tak niewiele, a często snuje się po boisku? Powodem miał być konflikt na linii piłkarz-trener. Dziś już wiadomo, że była to prawda.

Mourinho i jego sztab tylko w Chelsea i United zarobili 51 mln funtów Dziennik "Daily... czytaj dalej » Od chwili zwolnienia Mourinho z Manchesteru United po przegranym 1:3 ligowym meczu z Liverpoolem Pogba jest kompletnie innym zawodnikiem. Widać to po nim w każdym meczu, a potwierdzają to statystyki.

Liczby nie kłamią

Po przyjściu Ole Gunnara Solskjaera na trenerską ławkę, drużyna Czerwonych Diabłów rozegrała trzynaście meczów we wszystkich rozgrywkach. Odniosła jedenaście zwycięstw, raz zremisowała i poniosła tylko jedną porażkę, acz zaczącą z Paris Saint Germain w pierwszym meczu 1/8 finału Lig Mistrzów (0:2).

Pogba w dwunastu rozegranych w tym czasie spotkaniach zdobył dziewięć bramek i miał pięć asyst. Ciekawie wygląda statystyka strzałów Francuza, który uderzał 42-krotnie, w tym 23 razy trafiał w bramkę. Dla kontrastu w ośmiu meczach więcej za czasów Mourinho pomocnik był lepszy tylko o dziesięć oddanych strzałów. 21 grudnia Pogba był sklasyfikowany na 31. pozycji w klasyfikacji Manchester United triumfuje. Chelsea nie obroni pucharu W ostatnim... czytaj dalej » najskuteczniejszy zawodników Premier League (pięć goli). Dziś jest ósmy (11 trafień).

Chcemy coś wygrać

W poniedziałek Manchester United pokonał 2:0 Chelsea na Stamford Bridge i awansował do ćwierćfinału Pucharu Anglii. 25-latek ponownie miał znaczący udział w sukcesie, asystując przy pierwszym trafieniu i uzyskując drugie.

- Wszystkie rozgrywki są ważne - stwierdził Pogba po pokonaniu The Blues. - Chcemy coś w końcu wygrać. Rok temu nie wywalczyliśmy żadnych trofeów. Wciąż mam to w pamięci. W tym roku chcemy coś wygrać - powtórzył.