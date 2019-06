Pogba myśli o odejściu z United. "To dobry czas, by poszukać nowych wyzwań"

W pierwszym meczu ćwierćfinału Ligi Mistrzów Manchester United przegrał u siebie z Barceloną 0:1. We wtorek zostanie rozegrany rewanż na Camp Nou. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 21.

Paul Pogba traci szacunek Jose Mourinho. Portugalczyk pozbawił go właśnie funkcji drugiego kapitana zespołu. W tygodniu trener odsunął Francuza od składu na mecz Carabao Cup z Derby, jak będzie w kolejnych spotkaniach?

Real Madryt i Juventus – te dwa kluby są najbardziej zainteresowane pozyskaniem Pogby. Według hiszpańskich mediów szkoleniowiec Królewskich Zinedine Zidane bardzo chce Francuza w drużynie, ale nie za wszelką cenę. Natomiast włoscy dziennikarze twierdzą, że na transfer zawodnika liczy nowy trener Starej Damy Maurizio Sarri. Piłkarz także zastanawia się nad nowymi wyzwaniami i nie wzbrania się do tego przyznawać.

"Myślę o tym"

Zawodnik obecnie przebywa w Japonii, gdzie wypełnia obowiązki wobec jednego ze sponsorów. Podczas konferencji prasowej Pogba odpowiadał na pytania dziennikarzy. Nie zabrakło również tych dotyczących przyszłości.

Manchester United gotowy wydać fortunę na młodzieżowego reprezentanta Anglii Aaron Wan-Bissaka... czytaj dalej » - Jestem w Manchesterze od trzech lat i radzę sobie znakomicie. Oczywiście miałem również gorsze momenty, ale każdy je miał. Tak jest z każdym piłkarzem, w każdym klubie - mówił.

- Indywidualnie mam za sobą najlepszy sezon w karierze... Myślę, że to może być dobry czas, by poszukać nowych wyzwań w innym miejscu. Tak, myślę o tym: nowe wyzwanie w innym miejscu - podkreślił 26-latek.

Tylko wyjątkowa oferta

Problem w tym, że najpierw zgodę na transfer musi wyrazić obecny pracodawca francuskiego pomocnika Manchester United. A na Old Trafford wcale nie kwapią się do sprzedaży Pogby. Menedżer Ole Gunnar Solskjaer chciałby go w drużynie w przyszłym sezonie. Dlatego wydaje się, że jedynie bardzo dobra oferta mogłaby sprawić, że dyrektor zarządzający Ed Woodward puści piłkarza.

Pogba, który przeszedł do United z Juventusu za 105 milionów euro, prawdopodobnie nie zmieni pracodawcy za mniej niż 120-130 milionów. Tak przewidują brytyjskie media, w tym sportowy serwis stacji BBC. "Choć zawodnik ma swoje zdanie na temat przyszłości, to w Manchesterze wierzą, że Pogba pozostanie w klubie na przyszły sezon" – czytamy.

Kontrakt piłkarza z United obowiązuje do czerwca 2021 roku. Zawodnik zarabia 300 tysięcy funtów tygodniowo i nieoficjalnie domaga się podwyżki. Nie można wykluczyć, że jego wypowiedź miała na celu zwiększyć presję na włodarzach ekipy z Manchesteru i pomóc w wywalczeniu lepszej tygodniówki.

W ostatnim sezonie Pogba rozegrał 47 spotkań, w których strzelił 16 goli i zanotował 11 asyst. Większość z tych liczb osiągnął, gdy Solskjaer zastąpił na stanowisku menedżera skłóconego z piłkarzem Jose Mourinho.