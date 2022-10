Mundial bez wielkiej gwiazdy. Mistrz świata nie zagra w Katarze

Mundial w Katarze 2022 – terminarz, wyniki i grupy>>>>

O absencji Pogby podczas imprezy roku poinformowała w poniedziałek jego agentka Rafaela Pimenta.

"Po wczorajszych i dzisiejszych badaniach (...) niezwykle bolesne jest poinformowanie, że Paul Pogba wciąż będzie potrzebować czasu na rekonwalescencję po operacji. Z tego powodu nie będzie mógł dołączyć (...) do reprezentacji Francji w Katarze" - przekazała w komunikacie.

W przypadku Pogby od dawna trwała walka z czasem. Francuz w letnim oknie transferowym przeszedł z Manchesteru United do Juventusu.

W tym sezonie nie zagrał jeszcze w oficjalnym meczu, ponieważ w lipcu doznał kontuzji kolana. Piłkarz początkowo zdecydował się na leczenie zachowawcze, ale na początku września przeszedł operację.

Mistrzostwa świata rozpoczną się 20 listopada i potrwają do 18 grudnia. Reprezentacja Francji, której 29-letni Pogba jest czołowym zawodnikiem, będzie bronić tytułu wywalczonego cztery lata temu w Rosji.

Brak Pogby to kolejne ogromne osłabienie Trójkolorowych. Niedawno okazało się, że nie zdąży wyleczyć się inny czołowy pomocnik N'Golo Kante.

Kilku innych znanych piłkarzy też boryka się z kontuzjami, ale mają szansę występu w Katarze - m.in. zdobywca Złotej Piłki Karim Benzema oraz Raphael Varane.

Francja trafiła do grupy D, razem z Danią, Australią i Tunezją. W 1/8 finału dwie najlepsze drużyny z tej stawki skrzyżują się z dwoma najlepszymi zespołami z grupy C, w której są Polska, Argentyna, Meksyk i Arabia Saudyjska.