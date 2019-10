Gascoigne uniewinniony. "Pocałowałem panią, żeby ją uspokoić"

52-letni Gascoigne został oskarżony przez jedną z pasażerek o to, że bez jej zgody pocałował ją w usta. Do "napaści seksualnej" ze strony byłego piłkarza miało dojść po tym, gdy pasażerka chciała sobie zrobić z nim zdjęcie, ale on się na to nie zgodził, argumentując, że jest "duża i brzydka". Kobieta twierdziła, że w momencie zajścia oskarżony był nietrzeźwy i zachowywał się wobec niej agresywnie.

Chciał uspokoić

Mourinho na ławce, Gascoigne na boisku. Legendy otworzyły nowy stadion Tottenhamu Paul Gascoigne,... czytaj dalej » Adwokat piłkarza Michelle Heeley w trakcie postępowania próbowała udowodnić, że zachowanie jej klienta nie miało żadnych konotacji seksualnych. To samo tuż po zajściu deklarował sam oskarżony. - Pocałowałem panią w usta, aby ją uspokoić, gdyż była dość natarczywa - potwierdził sportowiec.

Gascoigne został uniewinniony przez ławę przysięgłych stosunkiem głosów 10-2. Będzie mógł również starać się o zwrot kosztów procesu.

Po wszystkim adwokat odczytała w imieniu piłkarza oświadczenie: "Życie z takim oskarżeniem przez dwanaście miesięcy było trudne. Cieszę się, że wreszcie udało się udowodnić prawdę i mogę wrócić do normalnego życia".

Sam były piłkarz zbyt rozmowny nie był. - Idę do dentysty - rzucił tylko do dziennikarzy.

Z kadry na dno

Gascoigne rozegrał w reprezentacji Anglii w latach 1988-1998 57 meczów i strzelił dziesięć goli. Występował w Newcastle United, Tottenham Hotspur, Lazio, Glasgow Rangers, Middlesbrough, Evertonie, Gansu Tianma i Boston United.



Pomocnik reprezentacji Anglii nie potrafił sobie poradzić z problemami alkoholowymi i w 2005 roku zakończył piłkarską karierę. Został komentatorem telewizyjnym, zajął się także pracą trenerską. Częste problemy w życiu osobistym sprawiały jednak, że często trafiał do policyjnych kartotek.

Był oskarżony o pobicie byłej dziewczyny i fotografa oraz o rasistowskie zachowanie względem swojego czarnoskórego ochroniarza.

Inne wybryki związane były z alkoholem. Kilka razy był zatrzymywany za jazdę pod wpływem i załatwianie potrzeb fizjologicznych w miejscach publicznych. Do tego napadł na pracownika kolei oraz zdemolował pokój hotelowy. Regularnie udawał się na odwyk.