Gascoigne stanie przed sądem. "Ma skłonność do całowania obcych ludzi"

Vidal w sądzie. Nie zapłacił za wakacje, może stracić cztery nieruchomości Za zlekceważenie... czytaj dalej » Do zdarzenia doszło w sierpniu ubiegłego roku w pociągu z Yorku do Newcastle. 51-letni były zawodnik m.in. Tottenhamu i Lazio pocałował przypadkową kobietę bez jej zgody i został zatrzymany jeszcze przed wyjściem na stację.

"Napaść na tle seksualnym poprzez dotknięcie"

Adwokat byłego piłkarza Michelle Heeley oświadczyła, że wezwie na rozprawę wielu świadków, którzy potwierdzą, iż Gascoigne "ma skłonność do całowania obcych ludzi, ale bez podtekstu seksualnego".



- Jestem zaniepokojony, naprawdę się boję. Nic złego nie zrobiłem - stwierdził tymczasem Gascoigne. Proces rozpocznie się 14 października. Były piłkarz jest oskarżony o "napaść na tle seksualnym poprzez dotknięcie".



Przez wiele lat Gascoigne miał problemy alkoholowe. Nałóg skłonił go nawet do próby samobójczej.



W reprezentacji Anglii rozegrał 57 meczów, w których zdobył 10 bramek. Uczestniczył w mistrzostwach świata w 1990 roku i Europy sześć lat później.