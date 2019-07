Roma ma nowego bramkarza. "Takiemu klubowi się nie odmawia"

Video: Eurosport

De Rossi pożegna się z Romą

Kolejna legenda AS Roma odejdzie z zespołu. We wtorek Daniele De Rossi ogłosił, że zmieni klub. Włoch trafił do Romy w 2000 roku, w zespole seniorskim zadebiutował rok później. Dotychczas w barwach Giallorossich rozegrał 615 spotkań.

