Gest przypominający nazistowskie pozdrowienie po golu w Izraelu. Polski piłkarz tłumaczy i przeprasza

New York Red Bulls zremisował z New York City FC 1:1 w meczu fazy zasadnicznej sezonu Major League Soccer. Gola na wagę remisu dla gospodarzy strzelił Patryk Klimala. Polak wykorzystał rzut karny w dwunastej minucie doliczonego czasu gry.

W sobotnim meczu 32. kolejki izraelskiej ekstraklasy zespół Hapoel Beer Szewa pokonał na wyjeździe Hapoel Jerozolima 2:1. Do zwycięstwa gości przyczynił się Klimala, który zdobył bramkę w 54. minucie.

24-letni dziś napastnik, znany z występów w polskiej ekstraklasie czy młodzieżowej reprezentacji Polski, od trzech miesięcy gra w Izraelu.

W sobotę Klimala, świętując gola z kibicami z Beer Szewy, podniósł rękę, wykonując gest przypominający salut rzymski, używany jako pozdrowienie ugrupowań faszystowskich.



pic.twitter.com/98DIdUd1ib — Gal Cohen (@GalCohennn) April 22, 2023

Patryk Klimala wydał oświadczenie

Linetty zatrzymał wicelidera. Piątek statystą Zajmujące drugie... czytaj dalej » Zachowanie Klimali odbiło się szerokim echem w izraelskich mediach.

"Patryk Klimala wywołał poruszenie po tym, jak strzelił gola w wygranym 2:1 meczu swojej drużyny z Hapoelem Jerozolima. Polak zaraz po zdobyciu bramki machnął ręką w kierunku rozradowanych kibiców gości. Ale wyprostowana ręka Klimali wyglądała dokładnie tak, jak ruch uniesionej ręki znany w nazistowskich Niemczech. Internauci mieli trudności z zignorowaniem tego" - napisał portal sports.walla.co.il.

Sam piłkarz wydał oświadczenie w tej sprawie (w trzech językach: hebrajskim, angielskim i polskim).

"Mój gest podczas celebracji gola został przez część widzów zupełnie źle zrozumiany. Jako Polak, który szanuje historię obu krajów, nigdy bym nawet nie pomyślał o wykonaniu nazistowskiego pozdrowienia" - napisał Klimala w mediach społecznościowych.

"Mieszkając w Polsce odwiedziłem obóz Auschwitz-Birkenau i w pełni zdaję sobie sprawę z wagi historii i żydowskiego dziedzictwa. Po moim golu chciałem tylko pozdrowić naszych fanów. Nie było w tym nic więcej. Przepraszam, jeśli ktoś źle to odebrał" - dodał.



Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Patryk Klimala (@patryklimala)

24-letni Klimala trafił do Hapoelu Beer Szewa pod koniec stycznia z drużyny New York Red Bulls. Napastnik podpisał kontrakt obowiązujący do końca sezonu 2025/2026.

Do tej pory w izraelskim zespole wystąpił w 11 spotkaniach i zdobył trzy bramki. Hapoel Beer Szewa zajmuje drugie miejsce w tamtejszej ekstraklasie (68 punktów, o cztery mniej od prowadzącego Maccabi Hajfa).