Reprezentant młodzieżówki w Celticu. "Marzenie w jakimś stopniu się spełniło"

"Celtic z przyjemnością ogłasza pozyskanie wysoko ocenianego młodego polskiego napastnika Patryka Klimali" - oświadczył na swojej stronie szkocki klub.

Jak dodano, od środy piłkarz rozpocznie treningi w nowym zespole. Tego dnia odbędzie się również oficjalna prezentacja Klimali na Celtic Park.



Rocking into Paradise like… #TuesdayMotivation#LetsGetRockingpic.twitter.com/MYQcf45CYJ — Celtic Football Club (@CelticFC) January 14, 2020





"Duże wyzwanie"

Dla 21-letniego zawodnika transfer do Celticu jest spełnieniem marzeń. Nie ukrywa jednak, że trochę się denerwuje.

- Jest to dla mnie na pewno duże wyzwanie - powiedział Klimala dla oficjalnej strony ekipy z Glasgow. - Celtic to wielki klub z dużymi możliwościami. Atmosfera na stadionie jest świetna. Zawsze marzyłem o tym, by grać w dużym klubie i to marzenie w jakimś stopniu się spełniło. To też jest stres dla mnie, ale myślę, że sobie z nim poradzę. Cieszę się bardzo z tego, że tu jestem - zapewnił piłkarz.



“It’s a big moment for me. I’m very excited and happy to be at this massive club.”@KlimalaPatryk speaking exclusively after signing a four-and-a-half-year deal with #CelticFC.



Full interview on https://t.co/hiI9BAztU9! #LetsGetRockingpic.twitter.com/GljqkdGKNp — Celtic Football Club (@CelticFC) January 14, 2020





Pokaźna kwota

Reprezentant Polski zniesiony na noszach. Ryzyko poważnej kontuzji Niepokojące... czytaj dalej » Klimala występował w Białymstoku od sezonu 2016/17, z przerwą na wypożyczenie do Wigier Suwałki. W obecnych rozgrywkach ekstraklasy wystąpił w 17 meczach i zdobył siedem bramek.

Klimala ma na koncie sześć meczów w młodzieżowej reprezentacji Polski. Strzelił w nich dwa gole.

"Znakomita postawa w rundzie jesiennej sprawiła, że Klimala cieszył się coraz większym zainteresowaniem klubów zagranicznych. W efekcie trafił do szkockiego Celticu, który, miejmy nadzieję, będzie trampoliną do wielkich sukcesów sportowych naszego byłego już napastnika" - napisano na stronie Jagiellonii.

Oba kluby nie podały informacji o wysokości transferu. Według medialnych doniesień kwota może wynieść ok. czterech milionów euro.



W przeszłości w Celticu występowało kilku znanych polskich piłkarzy - m.in. Dariusz Dziekanowski, Dariusz Wdowczyk, Maciej Żurawski i Artur Boruc.