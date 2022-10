Stracił przytomność na boisku, półtora roku nie grał. Dziś jest w szerokiej kadrze na mundial

Piłkarskie mistrzostwa świata zbliżają się wielkimi krokami. Polacy pierwszy mecz imprezy - przeciwko Meksykowi - rozegrają 22 listopada, a dokładnie 33 dni wcześniej Michniewicz ogłosił nazwiska 47 piłkarzy, którzy znaleźli się w szerokiej kadrze.

Wrócił na boisko dopiero we wrześniu

Michniewicz bez dylematów. "Nie miałbym problemu z wytypowaniem dzisiaj 26 graczy" 47 zawodników... czytaj dalej » Zdecydowanie największym zaskoczeniem w tym gronie jest Dziczek. Owszem, 24-letni dziś pomocnik był ulubieńcem i liderem prowadzonej przez Michniewicza reprezentacji do lat 21, ale później jego kariera znalazła się na bardzo poważnym zakręcie.

Latem 2019 roku, po wywalczeniu z Piastem mistrzostwa Polski, Dziczek trafił do Lazio. Rzymianie od razu zdecydowali się na wypożyczenie Polaka do występującej wówczas na zapleczu Salernitany, by tam zdobył kolejne szlify. I zdobywał. Aż do lutego 2021 roku i feralnego meczu z Ascoli. Właśnie wtedy Dziczek zasłabł na boisku, a koledzy musieli reagować szybko, by nie udławił się własnym językiem.

- Plotek o tym, że miałem atak epilepsji było dużo, ale to nie było to. Prawdopodobnie mogłem przejść zapalenie mięśnia sercowego lub wypłukać się z potasu, wapnia i innych takich rzeczy. Na pewno wykluczona została padaczka i kardiomiopatia - wrócił do tamtych wydarzeń w niedawnej rozmowie z rmf24.pl.

Włoscy lekarze zapalili mu czerwone światło. Pół roku nie trenował wcale, kolejny rok żmudnie pracował na powrót.

Udało mu się na początku września, ponownie w barwach Piasta, do którego powrócił po włoskiej przygodzie. Od tamtej pory zaliczył osiem spotkań, w ostatnim - pucharowym przeciwko Stali - wytrwał na boisku pełne 120 minut z dogrywką.

Wciąż trudno spodziewać się, że Dziczek znajdzie się w ostatecznej, 26-osobowej drużynie na mundial, którą Michniewicz ogłosi 10 listopada, ale 24-latek już teraz odebrał nagrodę za trud powrotu na boisko.

Szeroka kadra reprezentacji Polski na piłkarskie MŚ w Katarze:



bramkarze: Bartłomiej Drągowski (Spezia, Włochy), Kamil Grabara (FC Kopenhaga, Dania), Radosław Majecki (Cercle Brugge, Belgia), Łukasz Skorupski (Bologna, Włochy), Wojciech Szczęsny (Juventus, Włochy);



obrońcy: Jan Bednarek (Aston Villa, Anglia), Bartosz Bereszyński (Sampdoria Genua, Włochy), Paweł Bochniewicz (sc Heerenveen, Holandia), Matty Cash (Aston Villa, Anglia), Paweł Dawidowicz (Hellas Werona, Włochy), Kamil Glik (Benevento, Włochy), Robert Gumny (FC Augsburg, Niemcy), Michał Helik (Huddersfield Town, Anglia), Artur Jędrzejczyk (Legia Warszawa), Tomasz Kędziora (Dynamo Kijów, Ukraina), Jakub Kiwior (Spezia, Włochy), Maik Nawrocki (Legia Warszawa), Tymoteusz Puchacz (Union Berlin, Niemcy), Arkadiusz Reca (Spezia, Włochy), Mateusz Wieteska (Clermont Foot 63, Francja).



pomocnicy: Krystian Bielik (Birmingham City, Anglia), Patryk Dziczek (Piast Gliwice), Przemysław Frankowski (RC Lens, Francja), Jacek Góralski (VfL Bochum, Niemcy), Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin), Kamil Jóźwiak (Charlotte FC, USA), Jakub Kamiński (VfL Wolfsburg, Niemcy), Michał Karbownik (Fortuna Duesseldorf, Niemcy), Mateusz Klich (Leeds United, Anglia), Kacper Kozłowski (Vitesse Arnhem, Holandia), Grzegorz Krychowiak (Al-Shabab, Arabia Saudyjska), Patryk Kun (Raków Częstochowa), Karol Linetty (FC Torino, Włochy), Mateusz Łęgowski (Pogoń Szczecin), Jakub Piotrowski (Łudogorec Razgrad, Bułgaria), Michał Skóraś (Lech Poznań), Damian Szymański (AEK (Ateny), Grecja), Sebastian Szymański (Feyenoord Rotterdam, Holandia), Nicola Zalewski (AS Roma, Włochy), Piotr Zieliński (SSC Napoli, Włochy), Szymon Żurkowski (Fiorentina, Włochy);



napastnicy: Adam Buksa (RC Lens, Francja), Dawid Kownacki (Fortuna Duesseldorf, Niemcy), Robert Lewandowski (FC Barcelona, Hiszpania), Arkadiusz Milik (Juventus, Włochy), Krzysztof Piątek (Salernitana, Włochy), Karol Świderski (Charlotte FC, USA).