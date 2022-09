Patryk Dziczek zemdlał w trakcie meczu, groził mu koniec kariery. "To coś pięknego wrócić"

24.06.2019 | Przez kilka dni było pięknie, wręcz sensacyjnie. Młodzieżowa reprezentacja robiła furorę podczas Euro U-21, ale ostatecznie odpadła z turnieju po fazie grupowej. - Nie jesteśmy szczęśliwi, ale doceniamy to, co udało się zrobić - przyznał po powrocie do kraju trener Biało-Czerwonych Czesław Michniewicz.

O ostatnich dwóch latach Dziczek chciałby jak najszybciej zapomnieć. Pomocnik, który jeszcze w 2019 r. należał do ulubieńców ówczesnego selekcjonera reprezentacji Polski U-21 Czesława Michniewicza i budował swoją markę na zapleczu włoskiej ekstraklasy, musiał przerwać karierę.

We wrześniu 2020 roku piłkarz nagle stracił przytomność podczas treningu. Z pomocą pospieszyli mu koledzy z Salernitany, do której był wypożyczony z Lazio Rzym, a także sztab medyczny. Po chwili doszedł do siebie, a miejscowe media pisały, że "problemy z sercem można wykluczyć". Jednak kilka miesięcy później, w lutym 2021, Dziczek zasłabł w trakcie meczu Serie B z Ascoli. Klubowy lekarz potwierdził, że zawodnik doznał ataku epilepsji.

Od tamtej pory jego stan był monitorowany, ale na boisko już nie wrócił.

"Wiedziałem, że się nie poddam"

Z uwagi na wspomniane problemy zdrowotne, a także ogromną konkurencję do miejsca w składzie, Dziczek nie miał szans na regularne występy w Lazio. Choć lekarze zezwoli mu na powrót do futbolu, to było jasne, że musi znaleźć nowego pracodawcę. Z pomocą przyszedł Piast, którego jest wychowankiem. Piłkarz podpisał z gliwickim klubem kontrakt do czerwca 2025 roku.

Witaj ponownie, Dziku!



https://t.co/ROX02FZWr9pic.twitter.com/qx4SUR0Lw6 — Piast Gliwice (@PiastGliwiceSA) August 31, 2022





- Dla mnie to jest coś pięknego wrócić. Chodzi nie tylko o Gliwice, ale też o powrót do gry. To cudowne. Po okresie badań, które miały rozstrzygnąć, czy jestem zdolny do gry, to potrafiło zmęczyć głowę, ale zawsze byłem zdeterminowany, by tego dokonać, dlatego bardzo się cieszę, że tak się stało – powiedział Dziczek po podpisaniu umowy.

- W tym momencie może brakować mi jedynie treningów piłkarskich z drużyną. Pierwsze pół roku byłem całkowicie wyłączony z treningów, natomiast kolejne dwanaście miesięcy, to była naprawdę ciężka indywidualna praca z trenerem, więc fizycznie i siłowo jestem dobrze przygotowany. Nie jest to jeszcze taki poziom, jaki dają treningi z drużyną. Obiecałem, że wrócę i wiedziałem, że się nie poddam – zaznaczył.

W zespole Salernitany Dziczek rozegrał 36 spotkań, w których strzelił gola i zanotował dwie asysty. W Serie A nie zadebiutował.