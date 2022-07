Czołowy napastnik Bundesligi o decyzji Lewandowskiego. "Nie chcę tak postępować"

Podpis pod kontraktem ostatecznie i definitywnie kończy transfer Robert Lewandowskiego z Monachium do Barcelony. Polak jest już formalnie zawodnikiem katalońskiego klubu. W nowych barwach zadebiutuje najpewniej w niedzielnym meczu z Realem Madryt.

20.07 | Robert Lewandowski dołączył w Miami do nowych kolegów z FC Barcelona.

Reprezentant Czech w ubiegłym sezonie niemieckiej ekstraklasy zajął drugie miejsce w klasyfikacji najlepszych strzelców (24 gole w 27 meczach). Skuteczniejszy był tylko Lewandowski, który zdobył 35 bramek w 34 występach. Czołową trójkę zamknął Haaland, tracąc sporo spotkań z powodu kontuzji (22 gole w 24 meczach).

Nie postąpiłby jak Lewandowski

W letnim oknie transferowym Polak po długich negocjacjach przeszedł do Barcelony, a Norweg został zawodnikiem Manchesteru City. Schick również wzbudzał zainteresowanie na rynku, ale jeszcze pod koniec maja przystał na przedłużenie kontraktu z Bayerem Leverkusen aż do połowy 2027 roku.

- Chciałem mieć wszystko szybko ustalone, żebym mógł wyjechać na wakacje ze spokojną głową i potem skupić się na przygotowaniach do nadchodzącego sezonu - stwierdził w wywiadzie dla dziennika "Koelner Stadt-Anzeiger".

Czeski napastnik przy okazji odniósł się do sagi transferowej z udziałem Lewandowskiego, który po ośmiu latach gry dla Bayernu zapragnął zmienić otoczenie. Król strzelców Bundesligi miał jeszcze roczny kontrakt w Monachium, a szefowie bawarskiego klubu początkowo nie chcieli słyszeć o jego odejściu, co doprowadziło do bardzo napiętej atmosfery.

- Patrząc na Lewandowskiego, który walczył o możliwość opuszczenia klubu, mogę powiedzieć, że ja nie chcę tak postępować - powiedział Schick.

Na obecnym etapie kariery trudno mu zrozumieć kapitana reprezentacji Polski. W Leverkusen czeka go dopiero trzeci sezon, a i tak nigdzie nie spędził do tej pory tyle czasu.

- Jeszcze nigdy nie byłem w jednym klubie tak długo i po prostu nie chcę już tak często ich zmieniać - wyjaśnił.