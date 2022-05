Vieira dał się poznać ze złej strony. Kibic Evertonu zaatakowany

Zaatakował piłkarza rywali. Od kibicowania odpocznie w więzieniu Na 24 tygodnie... czytaj dalej » Po zakończeniu meczu, w którym jego zespół stracił dwubramkowe prowadzenie, a w konsekwencji przegrał 2:3, Vieira szedł w kierunku szatni pośród tłumu kibiców. Tłum wtargnął na boisko, gdzie celebrował utrzymanie swojego ukochanego zespołu w najwyższej klasie rozgrywkowej.

Kibic prowokował, Vieira nie wytrzymał

Nagle jeden z fanów podbiegł bo byłego wybitnego reprezentanta Francji, po czym zaczął go prowokować gestami rąk. W końcu podirytowany Vieira nie wytrzymał - popchnął go na murawę i kopnął. Inni świadkowie incydentu szybko rozdzielili adwersarzy.

- Nie mam nic do powiedzenia na ten temat - powiedział Vieira dziennikarzom po incydencie.

Wtargnięcie na boisko kibiców gospodarzy miało miejsce w tym spotkaniu dwukrotnie, po raz pierwszy doszło do tego w 85. minucie, po golu Dominica Calvert-Lewina, dającego Evertonowi prowadzenie 3:2.

- Nie chcemy oglądać takich scen. Wiemy, jak bardzo uradowani byli fani Evertonu, ale nie można robić takich rzeczy – popychać menedżerów, graczy, krzycząc im w twarz - skomentował sytuację w Sky Sports były napastnik Aston Villi, Dion Dublin.

- Nie może być zgody na wejście kibiców na boisko, to zbyt niebezpieczne - dodał.

Sprawę bada policja. Jak napisano w komunikacie, trwa dochodzenie w sprawie incydentu. "Zbieramy dowody w sprawie, oglądamy nagrania i rozmawiamy ze świadkami" - czytamy.



Patrick Vieira kicking an Everton fan to the ground pic.twitter.com/p6fVvYnzTd — Breezy (@UtdBreezy) May 19, 2022

We wtorek doszło do innej niebezpiecznej sytuacji, która zakończyła się w sądzie. Kibic Nottingham Forest, który uderzył głową kapitana Sheffield United, Billy'ego Sharpa, został skazany na 24 tygodnie więzienia i otrzymał dziesięcioletni zakaz stadionowy.