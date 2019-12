"Leżałem uwięziony we własnym ciele. Myślałem, że to koniec"

Na początku sezonu Farkas był podstawowym zawodnikiem mistrza Austrii. Dwa dni przed październikowym meczem Ligi Mistrzów z Napoli austriackie media informowały, że zasłabł w ośrodku treningowym i trafił do szpitala.

Klub ograniczył się do krótkiego komunikatu. Podano, że przyczyny niedyspozycji zawodnika są wyjaśniane, a badania mogą potrwać kilka tygodni. Zaczęły pojawiać się plotki. O problemach z układem krążenia, co później klub zresztą potwierdził, aż w końcu o udarze.

- Nie mam nic do ukrycia, każdy powinien się dowiedzieć, co tak naprawdę mi dolegało. Tak, miałem udar - przyznał piłkarz w rozmowie z telewizją klubową Salzburga.



Patrick #Farkas ist ein Kämpfer – einer, der #ComeBackStronger vorlebt! Farki will zurück auf den Rasen und wird das auch schaffen. Im ersten Interview nach dem Schock fesselt er uns mit ehrlichen Aussagen: https://t.co/0GHgGJAC0G#WirSindTeampic.twitter.com/1wV2gbDLmk — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) December 21, 2019





Nie mógł się ruszyć

O tym, co wydarzyło się 21 października, opowiedział ze szczegółami na łamach gazety "Kronen Zeintung".

- Była 9:40. Skrzep uwolnił się i zmierzał do mózgu. Cała prawa strona ciała została sparaliżowana. Leżałem uwięziony we własnym ciele. Nie mogłem się ruszyć, nie mogłem krzyknąć, potem moja twarz zaczęła lekko opadać. Wiedziałem, że o godzinie 10 zacznie się odprawa. Ktoś musiał się pojawić. Chciałem się poruszyć, ale wciąż nie potrafiłem. Przez chwilę myślałem, że to koniec - relacjonuje.

Pomoc w końcu nadeszła.

Messi zdetronizowany. "Lewy" najlepszym strzelcem roku Nie było... czytaj dalej » - Po dziesięciu minutach znalazł mnie Dragan (Radovanovic, pracownik klubu - red.), szybko wezwano karetkę. Rozumiałem, co mówili do mnie ratownicy, ale sam nie mogłem się wysłowić. Dopiero w szpitalu zacząłem poruszać palcami, mogłem coś powiedzieć, w końcu sklecić pełne zdanie - dodaje.

Dziura w sercu

Lekarze powiedzieli mu, że miał sporo szczęścia, że był to udar, i to "wcale nie tak mały". Nie wziął się znikąd.

- Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że mam dziurę w sercu - wyznaje Farke. - To wyszło dopiero po badaniach. Było jak gwałtowny cios. Starałem się zachować chłodną głowę, chciałem szybko wrócić do zespołu. Łyżka cały czas wypadała mi jednak z ręki, miałem kiepską koordynację, wiedziałem więc, że to zajmie trochę czasu - wspomina.

Rehabilitację przechodził w Niemczech. Tam też zasięgnął porady specjalisty. Pojawiły się dobre wieści. Okazało się, że w jego przypadku wada nie powoduje migotania przedsionków, operacja jest wskazana, ale można ją wykonać dopiero po zakończeniu kariery.

Źródło: Getty Images Farkas ma 27 lat, w przeszłości grał w młodzieżowej reprezentacji

Aby uniknąć kolejnego udaru, musi brać leki rozrzedzające krew.

- W niektórych przypadkach ryzyko jego ponownego wystąpienia wynosi 20 procent. Mnie to nie dotyczy. Po wykonaniu 72-godzinnego EKG okazało się, że wszystko jest w porządku. Nie mam żadnych ograniczeń. Ponadto operacja zawsze wiąże się z ryzykiem - mówi Farke.

Zamknąć temat

Austriak zapewnia, że pracuje już na pełnych obrotach. Zaległości treningowe wciąż ma jednak spore. Za kilkanaście dni uda się z zespołem na zgrupowanie. Powrót na boisko to jego cel numer jeden.

- Od stycznia nie chcę już słyszeć tej historii. Zdecydowałem się wszystko opowiedzieć, bo chciałem zamknąć ten temat. Ale nie tylko. Nie znalazłem żadnego sportowca z podobną dolegliwością. Jeśli ktoś taki jest, może się ze mną skontaktować. Chcę pokazać ludziom, że taka sytuacja może wzmocnić. Teraz czuję ulgę - zachęca do kontaktu.