Kolega zachwycony współpracą z Piątkiem. "Mamy wspaniałe relacje"

27.09 | Czy w sobotę, czy w niedzielę, czy we wtorek - jemu nie robi to żadnej różnicy. Krzysztof Piątek strzela w Genoi jak szalony. Mecz z Chievo był już piątym z rzędu w którym umieścił piłkę w siatce. Wcześniej w jego klubie nie udało się to żadnemu piłkarzowi. Komentatorzy podczas transmisji powiedzieli o nim "mafijny killer". Włoscy komentatorzy nazywają Polaka "Il Pistolero", czyli rewolwerowiec.

23.02 | "I zabawa trwa nadal. Czy to jeszcze kogoś może dziwić?" - powiedzieli komentatorzy po golu Krzysztofa Piątka w meczu 25. kolejki Serie A z Empoli. Dla polskiego snajpera Milanu był to już 26. gol w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach. Dzięki niemu, wyprzedził o jedno trafienie samego Roberta Lewandowskiego.

2.04 | Krzysztof Piątek zdobył 20. bramkę w tym sezonie włoskiej ekstraklasy. Piłkarz AC Milan trafił do siatki w 30. kolejce, a jego zespół zremisował u siebie z Udinese 1:1. Do prowadzącego w klasyfikacji strzelców Fabio Quagliarelli Polakowi brakuje jeszcze jednego gola.

Sześć spotkań przed zakończeniem Serie A przewaga Rossonerich nad piątą Romą i szóstą Atalantą jest minimalna i wynosi odpowiednio punkt oraz dwa. Milan czekają jeszcze mecze z Parmą, Torino, Bologną, Fiorentiną, Frosinone i SPAL. W czwartkowym wywiadzie w telewizji Sky Cutrone zapewnił, że klub zrobi wszystko, by utrzymać lokatę gwarantującą grę w Lidze Mistrzów.

"Superman" Drągowski. Takiego występu w Serie A nie było 14 lat We włoskiej Serie... czytaj dalej » - Kluczowe znaczenie w tym kontekście będzie miał dla nas mecz z Parmą. Naszym celem pozostaje miejsce w czołowej czwórce. Za wszelką cenę chcemy zakwalifikować się do Ligi Mistrzów. Sześć pozostałych meczów w Serie A jest dla nas jak sześć finałów. Wysłuchiwanie hymnu Ligi Mistrzów na boisku jest czymś wspaniałym i zrobimy wszystko, by sobie to umożliwić – zapewnił Cutrone.

Atmosfera na piątkę

Choć 21-latek nie może obecnie liczyć na regularną grę, nie okazuje rozczarowania. Stara się cieszyć każdą minutą na boisku, nieustannie podkreślając, jak dobrze współpracuje mu się z napastnikiem numer jeden – Krzysztofem Piątkiem.

- Mamy wspaniałe relacje i bardzo dobrze czujemy się razem na boisku. Pokazaliśmy już zresztą, że możemy na nim występować jednocześnie. Podczas treningów wspólnie śmiejemy się i żartujemy – ocenił Cutrone.

- Robię wszystko, by przekonać do siebie trenera. To normalne, że chciałbym grać więcej, każdy marzy o pierwszej jedenastce. Zawsze staram się dawać z siebie wszystko podczas treningów, by być gotowy na chwilę, gdy trener na mnie postawi. Najważniejsze jest dobre nastawienie – dodał reprezentant Włoch.