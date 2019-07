Piątkowi ubył konkurent do miejsca w składzie

27.09 | Czy w sobotę, czy w niedzielę, czy we wtorek - jemu nie robi to żadnej różnicy. Krzysztof Piątek strzela w Genoi jak szalony. Mecz z Chievo był już piątym z rzędu w którym umieścił piłkę w siatce. Wcześniej w jego klubie nie udało się to żadnemu piłkarzowi. Komentatorzy podczas transmisji powiedzieli o nim "mafijny killer". Włoscy komentatorzy nazywają Polaka "Il Pistolero", czyli rewolwerowiec.

23.02 | "I zabawa trwa nadal. Czy to jeszcze kogoś może dziwić?" - powiedzieli komentatorzy po golu Krzysztofa Piątka w meczu 25. kolejki Serie A z Empoli. Dla polskiego snajpera Milanu był to już 26. gol w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach. Dzięki niemu, wyprzedził o jedno trafienie samego Roberta Lewandowskiego.

2.04 | Krzysztof Piątek zdobył 20. bramkę w tym sezonie włoskiej ekstraklasy. Piłkarz AC Milan trafił do siatki w 30. kolejce, a jego zespół zremisował u siebie z Udinese 1:1. Do prowadzącego w klasyfikacji strzelców Fabio Quagliarelli Polakowi brakuje jeszcze jednego gola.

Zawodnik wyleciał do Anglii w poniedziałek, ale zanim do tego doszło, został zapytany o swoją przyszłość przez dziennikarza Sky Sport Italia. Piłkarz przyznał, że nie chciał odchodzić. Liczył na walkę o miejsce w pierwszym składzie Milanu, który pod wodzą Marco Giampaolo ma grać dwójką napastników. Jednak zawodnik nie miał szans, by wygryźć Piątka, a nowy szkoleniowiec Rossonerich woli, by Polakowi towarzyszył snajper o innym profilu niż Cutrone.

"Jestem urodzonym strzelcem". Piątek doskonale siebie podsumował - Po to... czytaj dalej » - Czy jestem zawiedziony faktem, że opuszczam Milan? Cóż, chyba to widać... Takie jest życie. Czasem trzeba podjąć trudną decyzję - wyznał Włoch.

Nie może się doczekać

Wolverhampton pozyskało Cutrone za 18 milionów euro plus 4 miliony w bonusach. Piłkarz podpisał czteroletni kontrakt i według nieoficjalnych informacji ma zarabiać 2 miliony euro za sezon. Po finalizacji transferu zawodnik był już większym optymistą niż przed wylotem z Włoch.

- Jestem bardzo zadowolony, że tu jestem i będę mógł grać w Premier League w barwach Wolves. Nie mogę się już doczekać. Ten klub naprawdę mnie chciał - powiedział.

- Przybyłem tu, by grać regularnie. Muszę się szybko zaadaptować i cieszę się na myśl, że będę mógł biegać po tych boiskach. Mam zamiar nauczyć się nowych rzeczy, ale jednocześnie będę dawał z siebie wszystko dla zespołu - podkreślił.



We’re delighted to announce that Patrick Cutrone has become our latest summer signing! #WelcomeCutrone



pic.twitter.com/jq1kTQf9v5 — Wolves (@Wolves) July 30, 2019

Licznik się zatrzymał

21-latek, który jest wychowankiem Rossonerich, dostał szansę od trenera Gennaro Gattuso podczas poprzedniego okresu przygotowawczego do sezonu i świetnie ją wykorzystał. Piłkarz często pojawiał się w wyjściowym składzie, jednak gdy w styczniu dołączył do klubu Piątek, zaczął mieć problemy z regularną grą. Jego licznik w barwach Milanu zatrzymał się na 43 meczach, w których strzelił 9 goli i zanotował dwie asysty.