Georgina Rodriguez zdradziła osobiste szczegóły dotyczące życia z Ronaldo

3.01 | Cristiano Ronaldo przyleciał do Arabii Saudyjskiej, by podpisać kontrakt z Al-Nassr.

Ich wspólna historia rozpoczęła się niczym w romantycznym filmie. Słynna para poznała się w 2016 roku, gdy Portugalczyk odwiedził luksusowy sklep odzieżowy w Madrycie, w którym pracowała Rodriguez. Szybko zakochali się w sobie, a ich związek przetrwał już siedem lat. Do dziś tworzą szczęśliwą rodzinę, która kilka miesięcy temu rozpoczęła nową przygodę w Arabii Saudyjskiej.

Ronaldo w domowym zaciszu

Ronaldo przez ponad 20 lat piłkarskiej kariery zawsze starał się być w centrum zainteresowania na boisku. W każdym kolejnym zespole chce pełnić rolę lidera, co czasem bywa postrzegane jako aroganckie zachowanie. Okazuje się jednak, że w domu jest zupełnie innym człowiekiem. Świetnie sprawdza się jako głowa rodziny, ale i potrafi usunąć się w cień, gdy sytuacja tego wymaga.

- Cristiano jest wspaniałym tatą i najlepszym mężem, o jakim mogłam marzyć - podkreśliła Rodriguez w rozmowie ze "Sportweek".

Zdradziła jednak, że w ich prywatnym życiu to ona często wyznacza zasady, którym Ronaldo musi się podporządkować. W ten sposób wspiera go w utrzymaniu jak najwyższej formy.

- On nie gotuje. Po długim porannym treningu zasługuje, by znaleźć na stole talerz starannie przygotowanego, gorącego jedzenia. Mamy szefa kuchni, ale i ja czasem gotuję - powiedziała w niedawnym wywiadzie.

Źródło: Getty Images Georgina Rodriguez i Cristiano Ronaldo

Portugalczyk musi liczyć się z ograniczeniami nie tylko w kuchni. Nawet z pozoru prozaiczne zadania, jak wymiana przepalonych żarówek, nie są dla niego.

- Mamy takie wysokie sufity, że to niemożliwe. Gdybyś był Cristiano Ronaldo, czy zmieniłbyś żarówkę prawie sześć metrów nad ziemią? Lepiej nie. Niech uważa i poświęca się byciu najlepszym w tym co robi. Ja zajmę się resztą. Pilnuję, by wszystko układało się dobrze, lubię dbać o swój dom i rodzinę - wyjaśniła Rodriguez.

Po przenosinach pary do Arabii Saudyjskiej na początku roku nie brakowało obaw o tamtejsze konserwatywne prawo. Ronaldo i jego partnerka nie żyją w związku małżeńskim. Na szczęście tamtejsze władze w ostatnim czasie podchodzą łagodniej do tego tematu w przypadku imigrantów, jeśli nie sprawiają oni problemów. Ronaldo coraz pewniej czuje się w roli lidera drużyny Al-Nassr, a jego ukochana może spokojnie dbać o domowe zacisze.