Ronaldo wyręczony przez weterana. Juventus zaczął zgodnie z planem

Piłkarz reprezentacji Francji Adrien Rabiot, występujący dotychczas w Paris Saint-Germain, przechodzi do Juventusu Turyn, którego bramkarzem jest Wojciech Szczęsny. Oficjalna prezentacja 24-letniego pomocnika odbędzie się we wtorek na stadionie mistrzów Włoch.

Negocjacje trwały długo, ale w końcu zakończyły się sukcesem Juventusu. Piłkarzem Starej Damy został niezwykle utalentowany i już doświadczony na arenie europejskiej 18-letni Matthijs de Ligt. Ajax otrzymał za obrońcę aż 75 milionów euro. Natomiast do belgijskiego Royal Excel Mouscron przeniósł się Rafał Pietrzak. Oto najciekawsze wydarzenia transferowe z 18 lipca.

Matthijs de Ligt został nowym piłkarzem Juventusu. Stara Dama musiała wyłożyć za obrońcę Ajaksu 75 milionów euro. 19-latek podpisał kontrakt do 30 czerwca 2024 roku.

Zgodnie z tradycją przed nowym sezonem Juventus rozegrał spotkanie towarzyskie ze swoim zespołem z Primavery. Seniorzy wygrali 3:1, a dwa gole strzelił Paulo Dybala, który wiązany jest z przenosinami do PSG.

Arkadiusz Milik opuści inaugurację Serie A. "Wciąż odczuwa dyskomfort" Już w sobotę na... czytaj dalej » Stara Dama marsz po dziewiąty z rzędu tytuł miała rozpocząć odmieniona. Miała, ale nie rozpoczęła, bo w składzie próżno było szukać ściągniętego za grube miliony Matthijsa de Ligta czy wyrwanych za darmo Adriena Rabiota i Aarona Ramseya.

Ba, na ławce nie było nawet chorego Maurizio Sarriego, który dla Juventusu porzucił Chelsea, i który ma w drużynę pchnąć nowego ducha. I przede wszystkim sprawić, by gra mistrzów była tak atrakcyjna jak jego Napoli w latach 2015-2018.

Ronaldo strzelił, gola zabrał VAR

Na boisko w Parmie wybiegła zatem stara gwardia. Swoje miejsce w wyjściowym składzie znalazł nawet powracający z wypożyczenie Gonzalo Higuain, ale to nie on cieszył się z pierwszego gola nowego sezonu Serie A. Tym szczęśliwcem został inny z weteranów Giorgio Chiellini, który trafił sprytnym strzałem po stałym fragmencie gry. Juventus miał prowadzenie, ale tego by nie było gdyby nie Szczęsny. Kilkanaście minut po rozpoczęciu spotkania Polak w świetnym stylu obronił uderzenie Roberto Inglese.

Źródło: Getty Images Giorgio Chellini strzelił pierwszego gola w sezonie

2:0 powinno być po strzale Cristiano Ronaldo. Portugalczyk pomylił się jednak, będąc ledwie pięć metrów przed bramką. 34-latek szybko się poprawił, ale i tym razem fortuna mu nie sprzyjała, był na spalonym.

Po zmianie stron emocji było jak na lekarstwo. Juventus, jakby usatysfakcjonowany, nie forsował tempa i osiągnął pierwszy mały cel w sezonie. W końcówce do głosu doszła jeszcze Parma, ale faworytów skarcić się nie udało.

Parma - Juventus 0:1

Bramka: Chiellini (21.)



Wyniki 1. kolejki Serie A:

sobota:

Parma - Juventus 0:1

Fiorentina - Napoli

niedziela:

Udinese - Milan

Roma - Genoa

Cagliari - Brescia

Sampdoria - Lazio

SPAL - Atalanta

Torino - Sassuolo

Verona - Bologna

poniedziałek:

Inter - Lecce