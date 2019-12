Milan się przełamał, ale koszmar Piątka trwa

W ostatnim meczu Krzysiek grał 30 minut. Mógł praktycznie strzelić trzy gole, zabrakło troszeczkę szczęścia. Dlatego jestem spokojny o to, że wspólnie z innymi kolegami z reprezentacji, szczególnie z Robertem Lewandowskim, będą skuteczni - przyznał podczas poniedziałkowej konferencji prasowej selekcjoner Jerzy Brzęczek.

15.09 | Krzysztof Piątek zdobył gola na wagę wyjazdowego zwycięstwa Milanu nad Hellas Werona 1:0 w 3. kolejce włoskiej ekstraklasy. To jego pierwsze trafienie w sezonie. Mariusz Stępiński w debiucie w zespole gospodarzy już w 20. minucie został ukarany czerwoną kartką.

21.10 | Krzysztof Piątek nie miał najlepszego wejścia w sezon. Jeśli strzelał gole, to tylko po rzutach karnych. Pierwszą bramkę z gry zdobył dopiero w niedzielę, w meczu 8. kolejki Serie A. I to na dodatek wchodząc z ławki rezerwowej.

Juventus przedłużył serię, ale zgubił punkty. Szczęsny tylko na ławce Juventus Turyn... czytaj dalej »

Mecze ligi włoskiej można oglądać na kanałach ELEVEN SPORTS w player.pl

W Mediolanie już dawno przestano wymagać od zawodników efektownej gry. Po serii kiepskich wyników w niedzielę najważniejsze było zdobycie kompletu punktów. Wygrana z Parmą była pierwszym zwycięstwem Rossonerich od trzech kolejek. W dużej mierze goście zawdzięczają je rywalom.

Kolejna niewykorzystana szansa

Ostatnie tygodnie nie są szczególnie łatwe dla Piątka. Polak zatracił skuteczność z poprzedniego sezonu, z gola po raz ostatni cieszył się ponad miesiąc temu w meczu 8. kolejki z Lecce (2:2), w sumie w czternastu spotkaniach strzelił ich zaledwie trzy.

Mimo słabszej dyspozycji reprezentant Polski znów dostał szansę gry od pierwszej minuty. Nie miał żadnej stuprocentowej okazji, oddał kilka strzałów, ale nie był w stanie poważnie zagrozić bramce gospodarzy. Został zmieniony w 64. minucie przez Rafaela Leao, który pokazał niewiele więcej.

Parma sama sobie winna

Spotkanie zapewne zakończyłoby się bezbramkowym remisem, gdyby kilka minut przed końcem zawodnicy Parmy nie popełnili fatalnego błędu. Bramkarz Luigi Sepe po atomowym strzale zza pola karnego wybił piłkę przed siebie, tę spokojnie wybić mógł Matteo Darmian. Włoch próbował to zrobić, ale trafił w jednego z kolegów. Wtedy do piłki dopadł Theo Hernandez, który wpakował futbolówkę do siatki.

Mediolańczycy zwyciężyli dopiero po raz piąty w tym sezonie. W tabeli zajmują 11. miejsce. W następnej kolejce, także w niedzielę, zmierzą się na wyjeździe z Bologną.